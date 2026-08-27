Yayoi Kusama: el arte como refugio y canal para las alucinaciones

Además de artista, Yayoi Kusama se desempeñó como diseñadora de modas y escritora.
Foto: EFE - FRANCK ROBICHON
Yayoi Kusama sufrió su primera alucinación a los 10 años. Aseguró que eran “como destellos de auras de luz o densos campos de puntos, donde los puntos cobraban vida y la consumían, y ella se encontraba aniquilada”, explicó el curador James Payne. Su vida se vio marcada por las experiencias que tuvo de niña, y su manera de exorcizar esas situaciones fue a través del arte.
“Mi arte nace de alucinaciones que solo yo puedo ver. Traduzco las alucinaciones e imágenes obsesivas que me atormentan en esculturas y pinturas. Todas mis obras en pastel...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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