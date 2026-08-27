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Yayoi Kusama: el arte como refugio y canal para las alucinaciones

El 27 de agosto se conoció la noticia del fallecimiento de la artista japonesa, quien ha sido reconocida por los lunares que cubrieron su obra durante décadas y su aproximación a la repetición y a lo infinito.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
27 de agosto de 2026 - 11:31 p. m.
Además de artista, Yayoi Kusama se desempeñó como diseñadora de modas y escritora.
Además de artista, Yayoi Kusama se desempeñó como diseñadora de modas y escritora.
Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Yayoi Kusama sufrió su primera alucinación a los 10 años. Aseguró que eran “como destellos de auras de luz o densos campos de puntos, donde los puntos cobraban vida y la consumían, y ella se encontraba aniquilada”, explicó el curador James Payne. Su vida se vio marcada por las experiencias que tuvo de niña, y su manera de exorcizar esas situaciones fue a través del arte.

“Mi arte nace de alucinaciones que solo yo puedo ver. Traduzco las alucinaciones e imágenes obsesivas que me atormentan en esculturas y pinturas. Todas mis obras en pastel...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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