Yayoi Kusama: el arte como refugio y canal para las alucinaciones

Además de artista, Yayoi Kusama se desempeñó como diseñadora de modas y escritora. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Yayoi Kusama sufrió su primera alucinación a los 10 años. Aseguró que eran “como destellos de auras de luz o densos campos de puntos, donde los puntos cobraban vida y la consumían, y ella se encontraba aniquilada”, explicó el curador James Payne. Su vida se vio marcada por las experiencias que tuvo de niña, y su manera de exorcizar esas situaciones fue a través del arte.

“Mi arte nace de alucinaciones que solo yo puedo ver. Traduzco las alucinaciones e imágenes obsesivas que me atormentan en esculturas y pinturas. Todas mis obras en pastel...