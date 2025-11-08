Yeiro Muñoz: “La memoria, la violencia y la infancia nunca son lineales”

Yeiro Muñoz presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá la novela de El mensaje perdido. Foto: Andrés Herrera

Santi o Lobito, o Lobo, como también es conocido, presencia el asesinato de un hombre y en la escena del crimen encuentra un papel con un mensaje escrito en un idioma aparentemente indescifrable. Este papel se convierte en un elemento unificador y nuclear en la novela, y establece un misterio que impulsa la voluntad del personaje, conduciéndolo a lo largo de un universo narrativo atravesado por el narcotráfico en Cali y en Nueva York; este es el argumento central de El mensaje perdido, la primera novela de Yeiro Muñoz.

Muñoz nació en...