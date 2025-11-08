Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Yeiro Muñoz: “La memoria, la violencia y la infancia nunca son lineales”

Entrevista a Yeiro Muñoz por su libro El mensaje perdido, thriller publicado por Periscopio Casa Editorial.

Javier Zamudio
08 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Yeiro Muñoz presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá la novela de El mensaje perdido.
Foto: Andrés Herrera

Santi o Lobito, o Lobo, como también es conocido, presencia el asesinato de un hombre y en la escena del crimen encuentra un papel con un mensaje escrito en un idioma aparentemente indescifrable. Este papel se convierte en un elemento unificador y nuclear en la novela, y establece un misterio que impulsa la voluntad del personaje, conduciéndolo a lo largo de un universo narrativo atravesado por el narcotráfico en Cali y en Nueva York; este es el argumento central de El mensaje perdido, la primera novela de Yeiro Muñoz.

Muñoz nació en...

Por Javier Zamudio

