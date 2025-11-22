“El buen periodismo no depende solo de los periodistas”: Yolanda Ruiz

Yolanda Ruiz actualmente es columnista de El Espectador y “El País”, al igual que presentadora del pódcast “Menopáusicas ¡y qué!”. Foto: El Espectador - José Vargas

Cuando aún estaba en el colegio, Yolanda Ruiz formó parte de un grupo de teatro en el que hizo un trabajo con habitantes de calle. Esa experiencia marcó el rumbo de su carrera y la indujo a perseguir una vida de historias, aunque en principio pensó que estarían en los libros en lugar de los periódicos, la televisión y la radio. “Estudié periodismo porque quería ser escritora, aunque mi primer libro lo publiqué hace apenas cinco años, así que me demoré un poco en llegar (...), pero quería narrar esas otras historias que no se contaban”, afirmó...