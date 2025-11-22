Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“El buen periodismo no depende solo de los periodistas”: Yolanda Ruiz

Esta semana, Yolanda Ruiz recibió el más importante reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En esta entrevista desarrolló algunas de las inquietudes que siguen dando vueltas en su cabeza, incluso después de 40 años en salas de redacción, y expuso sus argumentos para incluir en el debate sobre este oficio a las audiencias, los dueños de medios y los creadores de algoritmos.

Santiago Gómez Cubillos
22 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.
Yolanda Ruiz actualmente es columnista de El Espectador y “El País”, al igual que presentadora del pódcast “Menopáusicas ¡y qué!”.
Foto: El Espectador - José Vargas

Cuando aún estaba en el colegio, Yolanda Ruiz formó parte de un grupo de teatro en el que hizo un trabajo con habitantes de calle. Esa experiencia marcó el rumbo de su carrera y la indujo a perseguir una vida de historias, aunque en principio pensó que estarían en los libros en lugar de los periódicos, la televisión y la radio. “Estudié periodismo porque quería ser escritora, aunque mi primer libro lo publiqué hace apenas cinco años, así que me demoré un poco en llegar (...), pero quería narrar esas otras historias que no se contaban”, afirmó...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Dion Casio(66071)Hace 15 minutos
