20 de noviembre de 2025 - 06:13 p. m.
“Creo que el periodismo es un servicio público, hacerlo bien es la meta”: Yolanda Ruiz
La periodista y columnista de El Espectador, Yolanda Ruiz, fue reconocida con el “Gran premio a la vida y obra de una periodista” en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Con casi 40 años de experiencia, Yolanda Ruiz se ha consolidado como una institución dentro del periodismo colombiano en todos sus formatos. “Yolanda Ruiz representa una manera de hacer periodismo que defiende la independencia sin arrogancia y la crítica sin deshumanización. Su fuerza no proviene de la confrontación, sino del criterio, la ponderación y el carácter con los que ha sabido construir y sostener su carrera y su credibilidad”, afirmó el jurado en el acta con la que confirmaron la entrega del premio.
