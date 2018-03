Los recién elegidos senadores y representantes de la República se posesionan el 20 de julio

Así quedó conformado el Congreso 2018-2022

-Redacción Política

El balance de las fuerzas políticas para el Congreso 2018-2022 muestra a un Centro Democrático con el mayor número de congresistas, pero que no puede reclamar una victoria. A un Cambio Radical con más de 2 millones de votos y que duplicó el número de sus escaños en el Legislativo. Y a los partidos de izquierda, Verde, Polo y decentes, con cerca de un 20 % de control en el parlamento y 2’500.000 votos. Los derrotados, pero no tanto como se pensó, son los conservadores, los liberales y la U, que en conjunto tienen la nada despreciable suma del 45 % del Capitolio. (Ver gráfico)

El uribismo obtuvo casi 2’470.000 votos y le correspondieron 19 curules. Sin embargo, el resultado no es de júbilo. Perdieron una curul en el Senado, pero, sobre todo, la votación del expresidente Álvaro Uribe, hoy el más votado de la historia de Colombia, no fue la que esperaban. Apenas tuvo 860.000 y perdió, además, a sus más destacados alfiles: José Obdulio Gaviria, Jaime Amín, Everth Bustamante, Alfredo Rangel, Nohora Tovar y el general (r) Alfonso Plazas Vega, que no entró. Donde sí tuvo éxito fue en la Cámara, al pasar de 19 representantes a 32.

El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue el gran palo de la jornada. Obtuvo poco más de 2 millones de votos que le alcanzaron para 16 escaños en el Senado, prácticamente doblando el número de congresistas que logró hace cuatro años, cuando tuvo nueve senadores. En la Cámara, en 2014, tuvo 16 representantes y hoy tiene 30. Cambio Radical le apostó a una lista de barones electorales y se ve como el partido más sólido.

Lea: El fenómeno Mockus sorprende en las urnas

Por los lados del Partido Conservador, las huestes azules se mantienen fieles a una de las colectividades con mayor trayectoria histórica en el país. En 2014 obtuvo cerca de 20 escaños, convirtiéndose en una de las bancadas mayoritarias en el Senado de la República, y, aunque en las elecciones de ayer perdió algunas curules y pasó de 18 a 15 senadores, el barón cordobés y actual representante a la Cámara David Barguil se impuso sobre el resto de sus colegas. La mala noticia para los conservadores es que la cabeza de lista del partido terminó siendo prácticamente un adorno: el excongresista Miguel Gómez Martínez, sobrino del inmolado Álvaro Gómez Hurtado, fue uno de los grandes quemados. En la Cámara de Representantes, los azules se convirtieron en la quinta fuerza mayoritaria, con 21 legisladores.

El Partido Liberal, del que se decía que estaba en su peor momento, puede reclamar esta derrota como una victoria. Consiguió poco más 1’860.000 votos y puso 14 senadores y 35 representantes a la Cámara, aunque perdió tres en cada uno con respecto a hace cuatro años. Fue un triunfo para al criticado expresidente César Gaviria y oxígeno para Humberto de la Calle. El Partido de la U, el del presidente Santos, dejó de ser la fuerza más grande del Congreso, pasó de tener 21 senadores a 14, y de 27 curules en la Cámara pasó a 25. No se vieron los votos del Ñoño Elías ni de Ángel Custodio Cabreras, ni de Sandra Villadiego o Jimmy Chamorro.

Los otros sectores que salieron victoriosos de la jornada electoral fueron las listas de Sergio Fajardo y Gustavo Petro. La Alianza Verde también tuvo un inesperado crecimiento en el Legislativo. Pasó de tener cinco senadores a sumar diez y de seis representantes a nueve. El exalcalde Antanas Mockus tuvo una impresionante votación de más de 535.000 votos. También entraron Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Y el Polo Democrático ha logrado mantener estable su caudal electoral desde los comicios de 2014. En las elecciones de ese año se hizo a cinco curules, las mismas que logró en el preconteo de ayer, encabezado, como era de esperarse, por el actual senador Jorge Enrique Robledo, quien prácticamente duplicó la cantidad de votos en esta contienda política. Sin embargo, en la Cámara de Representantes apenas logró dos escaños. Estos dos sectores quedan representando en el Legislativo al candidato presidencial de la denominada Coalición Colombia, Sergio Fajardo, cuya fórmula vicepresidencial es la actual senadora Claudia López. Por su parte, el exalcalde Gustavo Petro, quien con la consulta arranca con más de 3 millones de votos, también puede salir a reclamar un tiquete en primera clase para la primera vuelta. De entrada puso cuatro senadores y dos representantes a la Cámara.

Contexto: Así estaban las apuestas de los partidos antes de las elecciones a Congreso

El movimiento político MIRA obtuvo tres curules en esta nueva elección, con una situación particular: es el mismo número de curules que logró en 2014, pero que apenas recibió de manera oficial el pasado 8 de marzo, cuando el Consejo de Estado decidió que hubo irregularidades en los escrutinios y le quitara una curul en Senado al Centro Democrático, Opción Ciudadana y al partido Liberal. Manuel Antonio Virgües Piraquive, Gloria Stella Díaz Ortiz y el presidente del partido, Carlos Alberto Baena, quedaerán con ellas en esta última parte de la Legislatura. En esta ocasión no hubo dudas, y dentro de la Cámara alta quedaron Ana Paola Agudelo (70.003 votos), que había sido representante a la Cámara por los colombianos en el exterior; Carlos Eduardo Guevara (66.378 votos), que también salta de la Cámara al Senado, y Aydee Lizarazo (57.374 votos). En la Cámara de Representantes lograron quedar Irma Herrera, Jorge Muñoz y Diana Catalina Bahamón.

Entre los partidos que se quemaron, el más notable fue Opción Ciudadana, que pasó de tener cinco senadores a perder la personería jurídica, o el movimiento cristiano Colombia Justa Libre, que a pesar de tener más de 400.000 votos no alcanza el umbral de participación. Del mismo modo, el partido Somos, del que la exsenadora Viviane Morales es candidata, no logró un mayor apoyo.

Así pues, el nuevo Congreso arrastra los retos que tiene el Poder Legislativo en Colombia. Dentro de pocos días comienza el último período legislativo, pero los congresistas —entre reelegidos y electos por primera vez— seguirán enfocados en sus regiones, consiguiendo votos para la primera vuelta presidencial. El nuevo Congreso se posesionará el 20 de julio, pero el resultado es el case para que los aspirantes a las elecciones tengan una nueva ronda de negociación, antes del 27 de mayo, cuando será la primera vuelta presidencial.

Nota del editor: En una primera versión de este artículo se identificó erróneamente a Miguel Gómez Martínez como nieto de Álvaro Gómez. Es sobrino.