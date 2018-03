Cabeza a cabeza por el Senado: los pesos pesados hacen sus apuestas políticas

-Redacción Política

Los líderes de Cambio Radical, el Polo Democrático, la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Mira y la Lista de la Decencia se juegan sus cartas en el debate electoral para las elecciones del próximo domingo, en el que Colombia elegirá al nuevo Congreso de la República 2018-2022 y se perfilarán las fuerzas políticas que disputarán la Presidencia el 27 de mayo, en primera vuelta.

Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático)

Cabeza de la lista al Senado por el Polo Democrático, espera que su votación, a juzgar por su gestión dentro del Legislativo, aumente en estas nuevas elecciones. En 2014, con más de 190.000 apoyos, fue uno de los candidatos más votados. Sin embargo, no hace cálculos sobre cuánto podría sacar en esta ocasión ni sobre cuántas curules podría obtener su partido. “Nunca he hecho cuentas de curules. Nunca he podido encontrar cómo se hacen esas cuentas. Cuando el voto es un voto de clientela es muy fácil decirlo, porque es como comprarlos en un supermercado”, dice el hoy congresista e integrante de la Coalición Colombia. Dice algo que es cierto, y es que el voto de opinión es mucho más difícil de predecir.

La única certeza que tiene es que derrotará a los que quieren verlo a él y a otros aspirantes de su partido por fuera del Senado: “Hay una gavilla que quiere que el Polo y Robledo desaparezcan del Senado”. Por eso confía en que la ventaja que tiene el Polo es que la actuación de la bancada ha sido ejemplar, sobre todo en el respaldo a la lucha social. A Robledo se le ha visto en un papel bastante particular en la campaña presidencial, con un tono mucho más conciliador y como gregario de Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Colombia.

El Polo Democrático logró hace cuatro años algo más de 567 mil votos que le permitieron ganar cinco curules en el Senado. El objetivo es mantener esa representación por encima de las divisiones internas, que aunque poco se reconozcan, persisten.

Antanas Mockus (Alianza Verde)

El profesor Mockus aún recuerda con algo de nostalgia lo ocurrido en 2010, cuando lideró la conocida Ola Verde. Esa época la define así: “Sembramos en los corazones”. Por supuesto, en estas nuevas elecciones espera que esas semillas que se dejaron caer sobre la tierra que labraban los más jóvenes tenga una germinación y maduración, y que ésta se pueda reflejar en las listas de la Alianza Verde.

Es la cabeza en la lista al Senado por esa colectividad, una selección construida junto con el movimiento de Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano por Colombia, y a pesar de que es un político con experiencia, creada muy a su estilo, se acerca mucho a los planteamientos de Jorge Robledo cuando se le pregunta sobre sus cálculos electorales: “No me meto en esos cálculos porque no soy experto. Es como una adivinanza. No amerita hacer pronósticos al aire, pero sí me hago la expectativa que la mayoría asume, aunque no me gusta ser un optimista ingenuo”.

Vea el análisis en #VengaLeCuento: Los Verdes y el Polo, crecer o mantenerse

Así las cosas, Mockus concentra su esperanza, precisamente, en esos jóvenes que no pudieron materializar en las urnas toda la fuerza de la Ola Verde y que hoy son ocho años más grandes. Asimismo, les apuesta a las mujeres y a los ciudadanos que definen su voto a última hora. Por fortuna, cuenta, en las calles aún siente la admiración y la gratitud de quienes hicieron pulso para que en 2010 se convirtiera en el profesor presidente. Para evitar cometer los errores de antaño, señala que hoy existe un trabajo más coordinado y sistemático para las campañas a Congreso. Al igual que el Polo Democrático, la Alianza Verde obtuvo en 2014 cinco curules en Senado que aspira a mantener.

Roy Barreras (Partido de la U)

Lleva los últimos tres períodos consecutivos como congresista. Y aunque en la década del 90 tuvo un paso fugaz por la Cámara, fue en 2006 que comenzó a hacer un curso intensivo en las lides de la alta política. Una tarea que, con el transcurrir de los años, lo fue convirtiendo en lo que es hoy: uno de los senadores más sagaces entre los suyos y, al mismo tiempo, uno de los poquísimos legisladores que han logrado ejercer roles trascendentales para la historia de Colombia.

Barreras, número uno en la lista de la U al Senado para los comicios del 11 de marzo, es exnegociador de paz en los diálogos con la desarmada guerrilla de las Farc. Labor suficiente para afirmar que, pese a la crisis por la que atraviesa su partido, no se siente avergonzado de llevar las banderas de una colectividad que parece ir en picada. “Este partido está constituido por colombianos, y la mayoría de los colombianos somos buenos, pero también hay gente regular y muy mala”, afirma el congresista, con el desparpajo de calcular para la U un logro de no menos de 20 curules.

“El partido del ‘príncipe heredero’ -dice en referencia al candidato Germán Vargas Lleras- tiene todas las ventajas. Tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la maquinaria, de los gobernadores, ha construido una lista muy poderosa y va a duplicar su número de senadores. Cambio Radical podrá tener fácilmente 17 senadores”, afirma. Pero no le depara el mismo futuro al uribismo. “Esa lista es como algunos muñecos de Navidad: puro relleno. En esa lista nadie tiene votos, con excepción de Uribe que tiene sus propias dificultades y no puede arrastrar con tanto paquete. El mejor de esa lista no está en la lista, porque es el candidato presidencial”. Y aunque aún no se enmarca del lado de ningún aspirante a la Presidencia, no se cierra a alianzas “con nadie”, pero considera que los populismos de extrema derecha y extrema izquierda son el principal riesgo de las elecciones de mayo.

Rodrigo Lara Restrepo (Cambio Radical)

Le queda el último semestre como presidente de la Cámara de Representantes, y hoy es, sin duda, la mano derecha del candidato a la Presidencia, Germán Vargas Lleras. Rodrigo Lara Restrepo encabeza la lista a Senado de Cambio Radical y como su voz cantante no duda en asegurar que a partir del próximo domingo se convertirán en la primera fuerza política en el Legislativo. “Estaremos por encima de las 19 curules y tendremos un papel determinante en el próximo Congreso, siendo protagonistas en esta delicada transición en la que se encuentra el país”, afirma refiéndose al Acuerdo de Paz, pues según Lara, el efecto colateral de la desmovilización de las Farc ha llevado a que existan 220 mil hectáreas de coca.

“Esto es supremamente inquietante. Me recuerda el inicio de los años 80, cuando paralelamente al crecimiento de los cultivos ilícitos se dispararon los grupos armado al margen de la ley. En 1978, las Farc contaban con 450 hombres. Cuando la coca llegó al Yarí, en 1982, pasaron a tener 2.500, y en 1990 ya iban por 11 mil hombres. En 1999 ya eran 23 mil y controlaban territorios. En esa época también crecieron los paramilitares. Tenemos que hacer todo para que esta transición termine en algo positivo”, explica. Respecto a los retos que enfrentará su partido en el próximo Congreso, espera que repita el ejercicio de estos cuatro años, y agrega: “Particularmente bajo mi presidencia de la Cámara, en donde sin hacer trizas los acuerdos logramos poner en cintura muchos aspectos, tanto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), como de los ulteriores desarrollos del Acuerdo de Paz”.

En su proyección lanza algunas pullas para sus rivales: “No voy a disimular. Nosotros nunca hemos querido volver trizas los acuerdos, pero tampoco estamos de acuerdo con privilegios y prerrogativas para las Farc. Menos para que estos acuerdos sirvan para convertirlos en una autopista para crear un frente común de izquierda que nos lleve al socialismo”, y concluye: “Se tiene que lograr una implementación equilibrada. Soy amigo de la desmovilización y el desarme de las Farc. Nunca nos hemos opuesto a que se les conceda un régimen especial de beneficios, pero eso no significa que le otorguemos una amnistía a sus bienes, ni que pueden seguir delinquiendo, menos para que constituyan seis o siete partidos políticos para tener ventajas electorales. Nunca entendí por qué el ministro del Interior le dio prevalencia a la reforma política sobre las leyes de adecuación de tierras o catastro multipropósito”.

Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal)

El expresidente César Gaviria decidió descabezar a su senador más votado en 2014, el santandereano Horacio Serpa Uribe, para cederle el primer puesto en la lista del Partido Liberal a uno de los congresistas más jóvenes de la colectividad roja: el barranquillero Mauricio Gómez Amín. Se prepara para dar un salto de la Cámara de Representantes al Senado, apoyado de quien dice ser su inspiración en la política: Simón Gaviria, el hijo del exmandatario. “La renovación no es Galán. La renovación debe estar por encima de los apellidos. Todos los partidos hablan de la renovación, pero el único que se atrevió a poner a un joven de 35 años a encabezar la lista al Senado fue Gaviria”, enfatiza Gómez.

Se dice liderar una bancada crítica del gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de haber acompañado las banderas de la paz. “No por haber participado en una campaña política se tiene que estar permanentemente al lado de un gobierno ciego, sordo y mudo. Y cuando vemos que el Gobierno actúa lento o de espaldas a la gente, hablamos. Por ejemplo, al Gobierno le ha faltado mano dura con el Eln”, dice el actual representante liberal.

¿Y las alianzas? El candidato al Senado asegura que el liberalismo está de lleno en la primera vuelta con el aspirante a la Presidencia de su partido, Humberto de la Calle. Pero no garantiza que cumpla la regla del exnegociador de paz de rechazar eventuales pactos políticos con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Voy a decir algo que me puede traer problemas. Nosotros estamos jugados en primera vuelta con Humberto de la Calle, pero en segunda, no descartamos alianzas con absolutamente nadie. Ni siquiera con Vargas Lleras.” Su próxima aspiración, tras su paso por el Senado, es el de convertirse en el próximo alcalde de su ciudad natal.

Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia)

La televisión fue la que le dio el reconocimiento a Gustavo Bolívar. Es el autor de los guiones de series tremendamente exitosas, como “Sin tetas no hay paraíso”, “El Capo”, “Los Victorinos” o “Pandillas, guerra y Paz”, lo que sin duda le ha valido fuertes críticas por ser una parte importante de las “narcoseries” que han influido en la imagen de los colombianos en el ámbito internacional. Sin embargo, retratar lo que ha sido la historia del país no es algo negativo necesariamente. Bolívar, en estas elecciones, asumió la responsabilidad de encabezar la denominada Lista de la Decencia, que respalda la candidatura de Gustavo Petro.

Sin embargo, una de las principales piedras que permanece en el camino de los candidatos de la lista, que fue un intento por lanzar personas sin tachas en su vida pública, pero con muy poco reconocimiento, es la falta de financiación. “Hemos ido asumiendo los que estamos cerca. Unos ponen para los pasajes, otros para la tarima”, comenta Bolívar. Por eso el gran reto que tiene a una semana de las elecciones a Congreso es poder relacionar mejor la imagen de Petro con la Lista de la Decencia y traducir la popularidad del candidato, que puntea en las encuestas, en votos para Congreso. En ese sentido, ve dos escenarios: o no lograr el umbral o sacar, por lo menos, cinco senadores.

Ana Paola Agudelo (Mira)

Como actual representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, la crisis por la llegada de migrantes venezolanos es una de sus prioridades. “No estamos preparados. Estaba anunciado desde que se dio el cierre de la frontera en 2015 y regresaron miles de colombianos, pero no se tomaron medidas de fondo”, dice quien lidera la lista del partido Mira, el que acaba de recuperar tres curules en el Senado, ganadas en 2014 tras una larga disputa en los estrados judiciales. “Esa sentencia a nuestro favor nos tiene que llevar a una reforma electoral estructural en favor de la democracia”.

Y una denuncia adicional que nuevamente involucra a Venezuela: “En 2014, los votos de allá al Congreso colombiano llegaron aquí en bolsas de basura. Por eso le pedimos a la Procuraduría y a la Registraduría hacer una veeduría por el fraude que se ha venido dando en los últimos años. Hace cuatro años nos contaron del robo de un camión con material electoral y hace poco, en redes sociales, me hablaron de candidatos haciendo proselitismo en consulados. No tengo pruebas, pero cuando el río suena...”.

Cabezas, en silencio

Para este informe se intentó tener en cuenta las posturas de las cabezas de lista de los partidos que tienen mayor representación política en el país, de cara a las elecciones a Congreso que se realizarán el próximo 11 de marzo.

En ese sentido, se hizo el contacto con el actual senador Álvaro Uribe Vélez, #1 de la lista del Centro Democrático, quien, sin embargo, declinó la invitación a una entrevista para este tema.

De igual forma, se intentó contactar a la cabeza de lista del Partido Conservador, el exrepresentante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, sin éxito alguno.