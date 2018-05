Campañas de Petro, Fajardo y De la Calle compartieron tarima: ¿posibilidad de alianza?

La marcha de los trabajadores dejó la fotografía en que se unieron las campañas de Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Desde ya se especula que podría haber alianza para segunda vuelta, aunque desde la campaña de Fajardo se emitió un mensaje en el que señalaron que no hay ningún tipo de acercamientos.

“Se ha hablado de un acuerdo en el que los candidatos que pierdan en primera vuelta apoyen al que pase a segunda. El tema aún está en conversaciones, pero le vamos a meter todo para sellar este propósito de unidad”, así lo expresó una persona de la campaña de Gustavo Petro. El tema cobró vigencia en la mañana de este martes cuando los simpatizantes de Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro marcharon juntos hasta la plaza de Bolívar en Bogotá, y dejaron una imagen esperanzadora para quienes piden unidad de las campañas de la centroizquierda: Claudia López, fórmula de Fajardo; Ángela María Robledo, fórmula de Petro, y Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, compartieron tarima y sus banderas de campaña aparecieron mezcladas en una fotografía.

Y es que, para esta celebración del día de los trabajadores, las campañas de estos tres candidatos a la Presidencia conicidieron en las tradicionales marchas del 1ero de mayo. Humberto de la Calle encabezó, junto a su fórmula Clara López, una columna de campaña que enarboló la defensa del Acuerdo de Paz, con la frase “no se tiren la paz”. En la Plaza de Bolívar, De la Calle expresó: “Estoy conmovido de esta vibrante reunión. Enorme. Que demuestra que la defensa de la democracia está activa. Moviéndose. Utilizando la mayor mística y entusiasmo. Con un mensaje central: no nos vamos a dejar robar la paz. No se van a tirar la paz. Y por eso, el 27 de mayo será el nuevo plebiscito, ese plebiscito sí lo vamos a ganar”, sostuvo, y finalizó su discurso con vivas a los trabajadores y las organizaciones sindicales, y agregó un mensaje final: “viva la conjunción de todas las fuerzas democrática”

Claudia López, fórmula Presidencial de Sergio Fajardo, expresó en tarima: “Soy orgullosamente hija de una maestra, trabajadora, sindicalista de Fecode, del magisterio colombiano. Estamos aquí decididos a decirle a Colombia, al "innombrable", que los profesores de Colombia se respetan, y que vamos a llevar a la Presidencia al primer presidente profesor de Colombia”. El discurso de López estuvo acompañado por gritos de “unidad” en la plaza de Bolívar, y agregó: “La Coalición Colombia es la coalición de la esperanza”. Eso sí, López no dio muestras de que en la campaña de Fajardo estuvieran pensando en una alianza, porque lo ha dicho insistentemente, aún creen que Fajardo puede llegar a la segunda vuelta. Incluso, desde la campaña de Fajardo se emitió un mensaje en el que señalaron que sólo compartieron tarima y que no hay ningún tipo de acercamientos entre las campañas. Sin embargo, López también ha dicho que sólo después del 27 de mayo volverán a contemplar la posibilidad de una alianza para segunda vuelta. Eso sí, es claro que no le molesta compartir tarima con De la Calle o Angela María Robledo.

Desde la orilla de la campaña de la Colombia Humana, Ángela María Robledo, ha sido una constante promotora de tender puentes entre las tres campañas presidenciales de la centroizquierda. Por eso no sorprende que hubiera publicado la fotografía compartiendo tarima con Claudia López y De la Calle acompañada de la siguiente frase: “Otra imagen de la gran Alianza por Colombia. Unidad, unidad gritaba la plaza de Bolívar, ¡día internacional del Trabajo!”, y retwiteó unas fotografías en que se veían las banderas de las tres campañas, acompañadas de un mensaje: “Entonces sí nos podemos unir, no? Verdes, Morados y Rojos en estos momentos están unidos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Marcharon en paz, se miraron, y sonrieron. Las bases queremos la unión Fajardo+Petro+De la Calle! Queremos la Paz, no al fascismo!”.

En su discurso, Robledo fue enfática en que con Fajardo y De la Calle hay más coincidencias que diferencias: "De este lado, con Humberto de la Calle y Clarita, con Sergio Fajardo y Claudia, y con Gustavo Petro y conmigo, están las convergencias”, señaló, y mencionó una serie de temas en los que coinciden con Fajardo y De la Calle. Así pues, es claro que en la medida en que se acerque la primera vuelta, la retaguardia de las campañas de Petro, Fajardo y De la Calle mantendrán abierta la posibilidad de llegar unidos a una segunda vuelta Presidencial. Pero es claro también, que concertar un acuerdo ha resultado una tarea difícil.