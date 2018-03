Carlos Caicedo dice que Gustavo Petro lo ha tratado con “displicencia e irrespeto”

-Redacción Política

El excandidato presidencial acusó a Petro de no cumplir con el pacto de crear un programa de gobierno conjunto. Le advirtió que el electorado no busca un mesías, sino un líder democrático.

Es evidente la molestia del excandidato presidencial Carlos Caicedo con Gustavo Petro. Ambos se midieron el pasado 11 de marzo en una consulta popular en la que, como era previsible, Petro arrasó con más de 2,800.000 votos, sin embargo, el exalcalde de Santa Marta logró 515.309. Sin embargo, como ha sucedido con las otras campañas —como la de Iván Duque, en la que Marta Lucía Ramírez se convirtió en su fórmula vicepresidencial y Alejandro Ordóñez entró a apoyar la nueva etapa—, en la alianza de la izquierda ha sido imposible, siquiera, que Caicedo se comunique con Petro.

Así lo dejó ver el excandidato en una carta pública conocida en la mañana de este martes y en las que critica duramente a Petro por no permitir ningún avance de convergencia luego de las elecciones del 11 de marzo. “Lamentablemente no hemos encontrado ningún gesto positivo por parte de Gustavo Petro y debo reconocer que la campaña ganadora no permitió sumar este capital ciudadano a la esperanza de un nuevo cambio”, dice Caicedo.

Según el exalcalde, desde que se conocieron los resultados de la consulta, su movimiento no ha sido convocado ni para estudiar la estrategia a seguir ni para pensar opciones de convergencia, y que sólo fueron contactados por la campaña de Petro cuando ya se habían tomado decisiones clave para la nueva etapa electoral. “Gustavo Petro nos aplicó lo que tanto rechazamos: la exclusión”, señala el excandidato en la misiva.

De igual forma, acusó a la Colombia Humana de no cumplir lo pactado de diseñar un programa de gobierno conjunto y trabajar unidos para la primera vuelta presidencial. “En cambio nos trató con displicencia e irrespeto y atropelló al equipo que movilizó a 515.309 ciudadanos”. Caicedo advierte a Petro que “creer que el electorado está buscando un mesías y no un líder democrático es un grave error para el desarrollo de nuestra democracia”.

La semana pasada Caicedo envió una carta a Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle en la que pedía la creación de una “convergencia por el cambio”, señalando que la unión era la única alternativa y que de no ser así le quedaba despejado el camino a la derecha para aplicar su programa de gobierno “excluyente, continuista de concentración de la riqueza, revanchista y retrógrado”.