Casilla del voto en blanco se mantendrá para segunda vuelta presidencial

La ola creciente de los que no se sienten identificados con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Iván Duque y Gustavo Petro, ha venido emprendiendo una campaña sin tregua a favor del voto el blanco. Incluso, dos de los tres aspirantes que se quedaron por fuera se enmarcaron en esa línea por considerar que ni el candidato de derecha ni el de izquierda los representa, como lo dijeron Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.

No obstante, hay quienes creen que dicha casilla no debería incluirse en el tarjetón electoral de cara al 17 de junio dado que sus efectos jurídicos –aunque gane- son nulos. Más allá de representar el disenso de una porción de la población frente a los finalistas que buscan llegar a la Casa de Nariño, no obliga a que la autoridad electoral convoque a nuevas elecciones. El que obtenga mayor votación en la segunda vuelta de los dos candidatos se convertirá en el próximo presidente de Colombia.

Recientemente, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, pidió a las autoridades electorales eliminar esta casilla argumentando, entre otras cosas, que si el voto en blanco no triunfó en la primera vuelta presidencial el pasado 27 de mayo, y bajo el entendido de que cuenta con las mismas garantías que el resto de candidatos que salieron derrotados ese día, esa opción tampoco debería contarse para la segunda vuelta presidencial.

Su argumento, al final, no fue tenido en cuenta y la casilla con esta marcación ‘sin nombre’ será incluida. “La jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el voto en blanco ha llevado a que a lo largo de los años y las últimas elecciones siempre se incluya la casilla del voto en blanco en la segunda vuelta presidencial”, expresó el magistrado del CNE, Felipe García, quien expresó que es una forma que tienen los ciudadanos para manifestarse en contra de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta.

“La diferencia fundamental –agregó García- es que el voto en blanco no tiene el efecto jurídico que tienen las demás elecciones”, es decir, repetir los comicios por cuenta del triunfo del voto en blanco que se perfila como una de las opciones más fuertes de cara a la segunda vuelta del 17 de junio. Lo cierto es que la Registraduría Nacional ya comenzó a imprimir los tarjetones que se repartirán en las urnas ese día y serán los electores los que tendrán la última palabra.