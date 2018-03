Elecciones 2018

El abstencionismo derrotó a todos los partidos políticos

Redacción Política.

A pesar de que este año aumentó el número de votantes, en comparación con las elecciones de 2014, más de la mitad del país, 53 %, no salió a votar para el Congreso y para las consultas interpartidistas.

Ni resultados históricos como la de Álvaro Uribe Vélez y Antanas Mockus, quienes se cuentan entre los senadores más votados de la historia de Colombia, consiguieron que el abstencionismo fuera inferior al 50 %. Y es que con más del 97 % de los votos escrutados, de 36.493.318 personas habilitadas, hubo 17.445.129 votantes.

En comparación con 2014, el abstencionismo es, hasta el momento, menor, puesto que mientras este año la cantidad de votantes fue del 47,8 %, ese año alcanzó el 43,58 %. Aun así, hay que tener en cuenta que para 2014, la cifra de personas habilitadas para votar fue de 32.835.856, es decir, 3,6 millones menos que para los comicios legislativos de este año.

(Lea aquí: Las irregularidades en las urnas reportadas por la MOE).

Para las dos consultas interpartidistas que se realizaron este domingo, en las que ganaron Iván Duque y Gustavo Petro, 9.627.903 colombianos votaron: 6,1 millones para la de Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y 3,5 millones para la de Petro y la de Carlos Caicedo. Es decir, solo 26,37 % de los votantes pidieron el tarjetón para estos comicios, eso sí, teniendo en cuenta que solo se podía votar por uno.

Adicional a los que no votaron, se puede contar a los votos nulos y los votos no marcados, que también obtuvieron una cifra considerable. En el caso de las elecciones para el Congreso hubo 2.750.301 votos nulos y 1.392.274 votos no marcados. Mientras tanto, para las consultas los sufragios anulados alcanzaron la cifra de 136.012 y 193.220 sin ninguna marca.

Estos resultados, no se alejan mucho de la realidad colombiana, donde la abstención en elecciones ha sido una constante contra la que las autoridades han intentado combatir. Y los comicios en los que hubo más ausentes en las urnas, en los últimos años, fueron los del plebiscito para aprobar o rechazar los acuerdos de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. En esa ocasión hubo 34,8 millones de personas habilitadas, de las que solo votaron poco más de 13 millones, lo que supuso una abstención superior al 62 %.

Pero de este tipo de resultados, más que decir que solo muestran la desidia de los colombianos a la hora de participar en política, también se puede agregar que se trata de una manifestación los indignados, de los que no se sienten identificados con las opciones que se les ofrece o el desinterés de votar para elegir los miembros de instituciones tan desprestigiadas ante la opinión pública como el Congreso.