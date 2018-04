Elecciones 2018

El 'agarrón' entre Claudia López y Juan Carlos Pinzón en el que Clara López calmó los ánimos

-Redacción Política

El momento más tenso del debate de los candidatos a la vicepresidencia de la República, organizado por El Espectador, tuvo como protagonistas a Claudia López y Juan Carlos Pinzón, las fórmulas de Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, respectivamente.

El apoyo del partido de la U, a Vargas Lleras, fue cuestionado por la exsenadora de la Alianza Verde. "Hay que tener un mínimo de coherencia (...) es una vergüenza que se busque apoyo político de Lyons y los Ñoños del partido de la U que ayer anunció su respaldo a Vargas Lleras, a su candidatura doctor Pinzón".

La respuesta de Pinzón incluyó una mención del respaldo del Polo Democrático a la campaña a la Presidencia de Sergio Fajardo. "Qué bueno que lo dice Claudia, porque usted está con el partido que apoyó el cartel de la contratación en Bogotá. Esa es su coalición. Cuéntele al país cuántas investigaciones tiene usted en la Corte". Lea también: No vengan ahora a decir que apoyan los acuerdos: Ángela María Robledo a Juan Carlos Pinzón

A su turno, Claudia López aseguró que los dirigentes políticos del Polo Democrático que malograron la capital ya están presos y que eso fue hace más de 15 años.



El momento de tensión más alto, se registró cuando López le dijo a Pinzón: "Usted Juan Carlos no tiene por qué justificar lo injustificable. German Vargas Lleras es un hampón y un delincuente. El partido que lo avala a usted tiene muchos cuestionamientos y está lleno de corrupción", manifestó.

Fue necesaria la intervención de Clara López, la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, para ponerle paños fríos al asunto. Además: Petro y Duque chocan de nuevo: esta vez por ejecuciones extrajudiciales y el carrusel de la contratación

"Solicito que no polaricemos el debate de esa manera. El debido proceso tiene respetarse en todos los espacios, aquí no hay quien pueda ni contestar, ni dar pruebas. Yo sugiero que eso se aclare suficientemente con la altura necesaria. No creo que ningún candidato presidencial deba ser tildado de delincuente sin tener condenas".