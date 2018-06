El economista francés, Thomas Piketty, anuncia su apoyo a Gustavo Petro

El reconocido economista francés, Thomas Piketty, autor de uno de los best seller más reconocidos a nivel mundial ‘El capital en el siglo XXI’, anunció que acompaña la candidatura a la Presidencia del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de cara a la segunda vuelta electoral del 17 de junio.

La referencia a Petro la hizo a través de su cuenta en Twitter, en donde señaló que “para un nuevo ciclo progresista en América Latina y en el mundo, yo voto Gustavo Petro”. No se conoce que el académico francés tenga nacionalidad colombiana pero, eso sí, representa la más alta credibilidad en su sector.

Pour un nouveau cycle progressiste en Amérique Latine et dans le monde, je vote Gustavo Petro! For a new progressive cycle in Latin America and the world, I vote Gustavo Petro! https://t.co/OZeAeMtNbD