Gustavo Petro hizo su debate en la televisión pública: Duque no asistió

-Redacción Política

Ante la negativa de Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático, a asistir al debate citado para este sábado por la televisión pública, el candidato Gustavo Petro decidió llegar hasta la sede del Canal Institucional para sentarse en el set y esperar a la llegada de Iván Duque.

Como Duque nunca llegó, inició una transmisión a través de su cuenta de Facebook y respondió las preguntas que tuviera la ciudadanía y la prensa.

“En este momento me dirijo al canal público nacional RTVC para iniciar el debate que obliga la ley. Espero que Duque cumpla con su deber ciudadano de exponer sus ideas a la ciudadanía”, anunció Petro a través de Twitter.

Una vez iniciada la transmisión, señaló: “La ley estableció, hace varios años, que si había una solicitud de cualquier candidato al canal público, se alistaría el debate (…) Yo quise solicitar el debate en el canal público, una vez los canales privado decidieron no hacer debates”.

Según Petro, la decisión de los canales privados de no hacer debates no obedeció a un asunto periodístico sino a la decisión del Iván Duque de no asistir.

“Todo aquel que censura el debate, que censura las ideas, que no expresa con franqueza su pensamiento, no es un demócrata y peligroso sería que un no demócrata gobernara a Colombia”, expresó Petro, quien transmitió durante un poco más de media hora en sus redes sociales.

Al tiempo que esto ocurría, el candidato Iván Duque, junto a su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez, hacía una transmisión por su página de Facebook en donde respondían preguntas de los ciudadanos, acerca de varios temas.

“Ya los colombianos vieron la diferencia, nos han escuchado en los medios, no han escuchado en la radio, nos han leído en los periódicos, han visto todo tipo de argumentos o en debates o por separado. Ya se han formado su opinión”, señaló Duque durante una transmisión que duró un poco más de una hora.

La respuesta de RTVC a la campaña de Petro

El sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) respondió a la petición de realización de debate enviada por Blanca Inés Hernández, gerente de la campaña Petro Presidente.

Señaló que el debate había sido convocado para el 14 de junio a las 8 de la noche, en un trabajo conjunto de los canales de la televisión pública y los canales privados.

“Teniendo en cuenta que no se logró la coordinación de las agendas por parte de las campañas presidenciales, no fue posible llevar a cabo el gran debate convocado”, señaló Juana González Hernández, subgerente de Soporte Corporativo de RTVC.

Explica RTVC que para la realización de los debates es “requisito indispensable que medie la petición conjunta de todos los candidatos o algunos de ellos, es decir, no es dable acceder a realizar un debate por la sola petición de un candidato. Asimismo, indicó que no encontraba procedente la realización del debate solicitado por Petro, a menos que hubiese llegado una solicitud o coadyuvancia por parte de Iván Duque.

Los debates televisados han sido un tema de continua polémica a lo largo de la campaña presidencial. En la primera vuelta, hubo al menos una docena de encuentros entre los candidatos, pero en la segunda vuelta no hubo ninguno. Todos fueron cancelados ante la negativa de Duque a asistir.

La decisión del candidato uribista produjo una enorme presión pública. En las redes sociales se convierto en tendencia reiterativa, hasta el punto que la campaña de Petro elevó una solicitud para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) protegiera el derecho de los electores a tener elementos de decisión mediante un debate

El CNE hizo un tímido intento por discutir la solicitud pero no hubo ambiente. El gobierno le pidió a la autoridad electoral tomar una decisión de fondo, Y citó a los magistrados al Comité de Seguimiento a las Garantías Electorales, pero a la cita solo asistieron tres de los mueve magistrados: Yolima Carrillo, presidenta de la entidad y miembro de Cambio Radical; Felipe García, del Centro Democrático; Emiliano Rivera, magistrado del Partido Liberal

En esos términos, RTVC le informó a la campaña de la Colombia Humana que el debate que estaba preparado para este sábado no era posible realizarlo porque debía tener a los dos aspirantes a la Presidencia, y en cuanto Duque no había confirmado su participación no se daría el evento.

