Investigación de la Fundación Paz y Reconciliación

Irregularidades en la primera vuelta de la elección presidencial: ¿cómo operó la alteración de formularios E-14?

Ariel Ávila y Esteban Salazar - Fundación Paz y Reconciliación

Antes de entrar a analizar las conclusiones se hacen dos aclaraciones:

1. El análisis que hace la Fundación Paz y Reconciliación se basa sobre formularios E-14 de Delegados, no se hace sobre el de Claveros, en la medida que no se tiene acceso a los mismos.

2. El Registrador Nacional en comunicados y diferentes entrevistas ha dicho.

A. que es normal que los formularios E14 de Trasmisión y Delegados están alterados.

B. Para el Registrador son errores humanos y da a entender que es normal o aceptable que se alteren documentos públicos electorales.

C. Que los formulario E14 de claveros, que no son públicos, son los que tiene validez jurídica y que esos formularios no están alterados, entonces las versiones de fraude son injustificadas.

La metodología construida por el equipo de investigación nacional estuvo fundamentada en la sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, mediante la cual se demostró problemas con el funcionamiento del software, alteraciones en los formularios E-14 y E-24 y sistematicidad en el fraude para las elecciones de 2014, razón por la cual tuvieron que regresarle al partido Mira 3 curules. Estos problemas, según las pruebas recaudadas por la Fundación, se siguen presentando en las elecciones del 2018.

En un primer informe sobre las elecciones al congreso de la republica del 11 de marzo de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación encontró más de 3500 folios de pruebas de alteraciones sistemáticas en formularios E14 y E24, también casi una decena de videos y fotos en la cual se logró vislumbrar una red de corrupción electoral que vendía paquetes de votos a candidatos, por medio de la estrategia del Canguro y del Anillo. Además se demostró una red de jurados fantasmas, situación que coincidió con una denuncia del Senador Armando Benedetti sobre centenares de jurados fantasmas en la Costa Atlántica.

A pesar de haber alertado a las autoridades electorales, los partidos y la opinión pública, para los comicios presidenciales del 27 de mayo de 2018 continuaron las denuncias. A la Fundación llegaron centenares de Formularios E14 alterados, estos eran los que muchos ciudadanos descargaron de la página de la Registraduria y se refería a formularios E14 de Delegados.

El Registrador dijo que las alteraciones eran normales, que eran errores humanos y sobre todo que la validez jurídica la tenían los formatos E14 de claveros. En todo caso, la Fundación continúo con la investigación, sobre todo porque había denunciado una situación complicada con el tema de jurados electorales, pues hubo inscripción atípica por parte de empresas privadas en varios departamentos, también muchos contratistas fueron inscritos y al final muchos funcionarios públicos de carrera no fueron llamados a ser jurados electorales.

No debe olvidarse que son los jurados de votación los que llenan los E14. Y lo que encontró la Fundación Paz y Reconciliación fue una buena cantidad de las alteraciones no fueron errores humanos, sino intencionales, con la finalidad de sumarle o quitarle votos a candidatos presidenciales. Y en varios puestos de votación se encontraron situaciones sistemáticas de alteración entre las diferentes mesas de votación.

En primer lugar, se contrastaron las denuncias ciudadanas con el sistema de información de la Registraduría para determinar si los formularios correspondían con los que estaban digitalizados. Una vez se constató que la información fuera real, se profundizó en los departamentos que estaban siendo investigados con anterioridad: Atlántico, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Los resultados obtenidos evidencian que de la muestra tomada en 27 departamentos y los Consulados del exterior, hay 300 inconsistencias debidamente identificadas en los formularios E-14 de Delegados y, en su mayoría, no están justificadas por los jurados electorales y tampoco en las Actas Generales de Escrutinio. Adicionalmente, estas modificaciones están reflejadas en los formularios E-24 con los que fueron cotejados.

En segundo lugar, se estima que, de acuerdo con la muestra obtenida, de solo las 300 inconsistencias halladas habría alteraciones que podrían modificar entre 8 mil y 10 mil votos, en su mayoría a favor del candidato Iván Duque, pero no únicamente a él.

En cada departamento se encontró, como mínimo, una o varias irregularidades; sin embargo, los casos más preocupantes por la frecuencia y la magnitud en la que se dieron las alteraciones a los formularios E-14 son: Antioquia (31), Boyacá (27), Valle (27), Bogotá (25), Bolívar (22) y Norte de Santander (17). En suma, estos 6 departamentos congregan el 52% de las alteraciones encontradas como se observa en la Gráfica 1. A excepción de Boyacá y Bolívar, el resto son departamentos que coinciden con los de la investigación del 11 de marzo de 2018 realizada por la Fundación. También se identificaron las ciudades y municipios con mayor cantidad de modificaciones, entre los cuales están: Cali (22), Cúcuta (17), Medellín (12) y Duitama (11).

Gráfica 1. Departamentos vs % de Alteraciones.

Patrones y Sistematicidad

A raíz de estos indicios, la Fundación encontró patrones dentro de las alteraciones por la forma en la que se marcaron los E-14 y también por la frecuencia en la que se dio en varias mesas de votación. Para este propósito, se procedieron a identificar las mesas dentro de un mismo puesto, zona y municipio, en las cuales se hicieron alteraciones a los E-14, la forma en cómo se hicieron las alteraciones y a quién favorecían.

Los resultados sobre este último punto llevaron a identificar que, en 16 de los 28 departamentos donde se registraron denuncias y una o varias alteraciones a los formularios E-14 en favorecimiento de un candidato, existieron patrones de alteraciones en más de una mesa dentro de un mismo puesto y zona de votación. Las modificaciones de los formularios E-14 favorecían a un candidato en específico. Los departamentos con mayor porcentaje de patrones de alteración encontrados fueron: Antioquia (16%), Bogotá (14%) y Valle del Cauca (12%), los cuales concentran el 42% de patrones de alteración identificados, como se observa en la Gráfica 2.

Sobre los candidatos favorecidos, en 57 de los 69 patrones encontrados favorecen al candidato Duque; 1 a Vargas Lleras y Duque; 10 al candidato Fajardo; y 1 a Fajardo y Trujillo.

Gráfica 2. Departamentos vs % de Patrones de Alteración.

Antes de mostrar los ejemplos se debe decir, que aquí el tema, no es hablar de un fraude masivo, eso no se puede mostrar con una muestra tan pequeña. Pero lo que si es cierto, es que lo que se demuestra es que hubo jurados de actuaron de mala fe y alteraron a propósito los formularios E-14. Por tanto no deberían ser jurados para la segunda vuelta presidencial y sobre todo la Fiscalía debe investigarlos y determinar las motivaciones de sus actuaciones.

Los casos más representativos en los que hubo patrones en las alteraciones son:

Antioquia

Los municipios de Amalfi, Valdivia y la ciudad de Medellín es donde existen más casos de varias mesas en las que hubo patrones identificados. Se trata de 11 mesas distribuidas en 3 puestos de votación en los que hubo modificaciones de más de 100 votos en favorecimiento del candidato Duque.

Bogotá

Después, está la ciudad de Bogotá, en donde se encontraron 8 mesas distribuidas en 4 puestos de votación, en las que encontraron alteraciones en favorecimiento del candidato Duque y Fajardo. Sin embargo, conviene subrayar que, de las 8 mesas, solo 2 favorecen a Fajardo.







Valle del Cauca

Posteriormente, se encuentra el departamento de Valle, donde dentro de 8 mesas de votación distribuidas en 4 puestos de votación en Cali y Palmira, se encontraron alteraciones parecidas en los formatos E-14 en favorecimiento del candidato Duque.