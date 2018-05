Iván Duque y Gustavo Petro: un paso al centro por los votos de Sergio Fajardo

-Redacción Política

Los candidatos ganadores el domingo, y que se medirán en las urnas en la segunda vuelta del próximo 17 de junio, iniciaron la semana con la moderación en sus discursos con el objetivo de buscar el gran caudal de votos del centro políticos (más de 4,500.000) que apoyaron a Sergio Fajardo y que serán definitivos para la elección del próximo presidente de la República.

Así quedó claro en las recientes entrevistas que los candidatos dieron a CNN en Español y Univisión, con los periodistas Fernando del Rincón y Ángela Patricia Janiot, respetivamente, y en las que, además de reconocer propuestas y virtudes de sus antiguos contrincantes, suavizaron algunas de sus propuestas más polémicas.

Petro sostuvo, ante Janior, que en el resultado del domingo fue la ciudadanía la que “irrumpió libremente” a través de las corrientes política que representan él y Sergio Fajardo. “La dispersión es lo que provoca que la extrema derecha esté venciendo de manera relativa”, dijo Petro.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con las maquinarias de la costa caribe?

En ese mismo sentido, habló sobre la posibilidad de una asamblea constituyente y dejó claro que sería una segunda opción, apostándole a llegar a consensos “sobre lo fundamental” en el Congreso de la República.

“En el Congreso, la bancada minoritaria, pero más importante, es la fuerza alternativa. Ese peso específico, el 27 % del Senado, nos permite plantear un acuerdo en el Congreso”, señaló el candidato. ¿Habrá constituyente?, indagó Janiot. “No, porque si logramos ese acuerdo en el Congreso, las reformas que planteamos, que la mayoría son de ley, no de reforma constitucional, se pueden hacer en el Congreso”, concluyó Petro.

El exalcalde de Bogotá también respondió a los cuestionamientos sobre sus posiciones frente a Venezuela. Aseguró que fe de los primeros en criticar que ese país abandonara a la Convención Americana de Derechos Humanos, e igualó lo que hace el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela con lo que se ha propuesto desde el uribismo: “No hay nada más parecido a lo que hace Maduro que lo que hace Uribe. Ambos plantean depender del petróleo. Ambos plantean supeditar la justicia a la política, construyendo un régimen dictatorial. El tercer elemento es que en Venezuela matan jóvenes y en Colombia mataron jóvenes, con 10.000 falsos positivos”.

Duque intenta conquistar votos de Fajardo

Por su parte, Iván Duque, en entrevista con Fernando del Rincón, señaló que, aunque había diferencias con Fajardo, reconoció que el exgobernador de Antioquia propuso una “buena propuesta en materia educativa. La suscribo”. “No dejaré de hacer un llamado a las personas que han votado por él”, señaló.

Duque aseguró que no hay enemistad con ninguno de los anteriores candidatos, y mucho menos con Gustavo Petro, su directo contrincante en la segunda vuelta presidencial. Sostuvo, además, que era de centro y no de derecha, a pesar de sus propuestas: “Siempre me he denominado como una persona de extremos centro. Creo en el centro, en la posibilidad de buscar los equilibrios democráticos. Tengo una agenda pensada y definida para que este país sea un país de justicia social”, comentó el candidato del uribismo.

En otra entrevista con Patricia Janiot, Duque también moderó su propuesta de crear una sola corte, una “supercorte”. “Yo no voy a llegar a imponer mi voluntad sobre el sistema judicial. He dicho que vale la pena revisar el sistema de cortes, son muchas, hay choques de trenes. Estoy abierto al debate”, dijo.

Por otra parte, el candidato también se refirió a un tema sobre el que ha sido consultado antes. “En caso de que exista un cerco judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe, usted intervendría”, preguntó la periodista. Duque señaló que el presidente no tiene facultades judiciales para ese tipo de hipótesis. “Yo no voy a abordar una pregunta hipotética que parte de una conducta criminal de una persona que considero que es honorable y merece todo mi respeto”, señaló Duque.

También le puede interesar: