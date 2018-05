Juan Carlos Pinzón y un ciudadano del Cauca charlan sobre las problemáticas del agro

-Redacción Política

En una llamada de 10 minutos, el exembajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón, actual fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, habló sobre las propuestas con las que pretende mejorar las condiciones laborales y la productividad del sector agrícola.

Germán Martínez, un caucano dedicado al sector agrícola, se disponía a empezar con sus tareas diarias cuando sonó su teléfono. Al contestar, notó que la persona que estaba al otro lado de la línea era Juan Carlos Pinzón, quien había aceptado el #RetoDeLos10Minutos de “Aló ¿Por favor Colombia?” y estaba dispuesto a escuchar y resolver sus inquietudes con respecto a distintos temas relacionados con el campo colombiano.

Aprovechando esto, lo primero que preguntó Germán fue acerca de las políticas con las que el movimiento Mejor Vargas Lleras planea mejorar la productividad agrícola en lugares como el departamento del Cauca.

Pinzón, después de recordar sus esfuerzos por pacificar esta región del país, mencionó varias propuestas entre las cuales estaban el fortalecimiento de un mercado laboral que garantizara seguridad social para los campesinos, el mejoramiento de las vías terciarias y la consolidación de zonas económicas especiales de carácter agroindustrial. Respecto a esto último, explicó que se trata de permitir que las empresas se instalen en determinados territorios y trabajen, junto con el campesinado, para mejorar la calidad de los productos.

Continuando con el sector agropecuario, Germán se quejó por la subcontratación de profesionales y técnicos de baja calidad para la realización de estudios y proyectos en el sector. Según él, esto estanca el progreso del campo y los campesinos.

“Muy bienvenido lo que usted me está planteando porque lo que usted me está contando es la vida real. No me está echando un cuento” admitió Pinzón.

Para finalizar, Germán consultó al candidato por su propuesta concreta de seguridad para las zonas rurales, agregando que es necesario que los campesinos sientan el respaldo del Estado en las regiones.

La fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras dijo que, desde su percepción, la forma idónea de brindarles seguridad a los habitantes del campo es a través de un ingreso económico sólido que les asegure una calidad de vida. Resaltó también el papel de la fuerza pública en evitar que los campesinos sean sometidos por medio de la violencia a intereses ajenos.

La conversación terminó con Pinzón expresando su deseo de seguir en contacto con Germán, siendo esto prueba de que sí es posible lograr un verdadero y genuino acercamiento entre líderes políticos y sociedad civil.