La sarcástica tuteada entre Iván Duque y Humberto de la Calle que terminó en pelea

-Redacción Política

El debate presidencial de este jueves estuvo acalorado, y no precisamente por el clima de Barranquilla. Los enfrentamientos entre los candidatos participantes y los mismos asistentes marcaron la jornada. El encuentro tuvo varios puntos álgidos, pero quizá ningún otro fue como la sección de cierre, en la que los aspirantes pudieron hacerse preguntas entre sí.

En ella, cuando llegó el turno del candidato liberal, Humberto de la Calle, se dirigió caminando entre risas hacia Iván Duque a darle una palmada en la espalda mientras le preguntó: “Mi estimado Iván, ¿por qué no me defines cuál es la idea que tú tienes de los derechos de las personas? Por ejemplo, ¿tú realmente piensas acabar con la Corte Constitucional?”.

A lo que Duque, de forma sarcástica y haciendo énfasis en el tuteo, le respondió: “Gracias por la tuteada. Lo que te quiero decir es que yo respeto la Constitución. Y la Constitución que tú ayudaste a construir tiene un artículo, que es el artículo 42, que tiene tú definición de familia, cuando tú fuiste ministro de Gobierno, de tu constituyente, de tu gobierno. Entonces si tú la quieres modificar, sabes cuál es el camino”.

Luego concluyó que lo que busca su propuesta es revisar “si realmente tener cinco cortes le sirve a nuestro país, cuando 146 países de 195 de Naciones Unidas tienen corte única, como los 14 países con mejor desempeño en el índice de imperio de la ley”. Al aclarar eso, continuó dirigiéndose al jefe negociador con las Farc: “Yo lo que quiero es que tú y todos nosotros, y yo, y los que estamos acá, pensemos en que hay un camino para encontrar acuerdos. Yo te lo propuse después del plebiscito del 2 de octubre”.

De la Calle, con solo 30 segundos de tiempo disponible para contestarle, procedió a responderle: “Es cierto, estuvimos 138 horas contigo y con el doctor Uribe buscando soluciones. 138 horas. Y las logramos. El 98% de las inquietudes del No fue a La Habana y fueron incorporadas al acuerdo. Pero el problema central y final, de carácter moral, era 'echamos al tarro de la basura lo logrado y reabrimos la guerra'”. En ese momento sonó el timbre que anunciaba el límite de tiempo.

El candidato uribista, entonces, procedió a hacer su contrarréplica. “Humberto, tú a veces tienes mala memoria, porque tú recordarás que uno de los temas centrales era poder garantizar verdad, justicia y reparación. Y tú dijiste que los máximos responsables nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir con las penas transicionales que tú ayudaste a crear. Ahí llegaron al Congreso sin haber cumplido, sin haber reparado y sin haber dicho la verdad (...) No nos vuelvas a engañar, querido Humberto”, agregó. De forma no permitida por el formato del debate, De la Calle respondió, señalándolo, “…por culpa de tu partido que no dejó que funcionara la jurisdicción”.

Este no fue el único enfrentamiento entre los candidatos durante la jornada. Mientras se tocó el tema de lo pactado en La Habana, ambos protagonizaron otra discusión cuando De la Calle cuestionó a Duque diciendo: “Ahora sale con la propuesta de reestructurar el acuerdo, después de decir que quería que hacer trizas, porque le dio como pena. Entonces, ahora se llama reestructurar y eso es destruir la esencia de lo logrado”.

“¿Usted cree, doctor Duque, que vamos a lograr la paz con una reforma agraria, que es la resurrección de Agro Ingreso Seguro, en vez de atender la reforma rural integral?”, añadió el exjefe del equipo negociador del Gobierno en la mesa de La Habana. Duque contraatacó llamándolo mentiroso por haber prometido que ningún exguerrillero culpable por delitos atroces ocuparía una curul en el Legislativo. “Mentiras, como las que acaba de decir. Lo que necesitamos es hacer defender el mandato que ganamos para reformar eso acuerdos”, puntualizó.