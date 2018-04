Vargas Lleras se abre paso en la contienda electoral

Germán Vargas Lleras ya había advertido que esta semana comenzaría su campaña electoral. Y, a pesar de mantenerse estancado en las encuestas, ya varios sectores comienzan a concretar lo que antes eran guiños. El Partido de la U, por ejemplo, tomó su decisión el pasado miércoles, cerrándole sus puertas al uribismo para impulsar a Vargas en su carrera hacía la presidencia.

Aunque el anuncio del partido fundado por el actual presidente, Juan Manuel Santos, advirtiera que antes de tomar la decisión oficial se trabajará en un acuerdo político programático, que discutirán el candidato Vargas y el presidente del partido, Aurelio Iragorri, el próximo domingo, lo cierto es que esta unión viene gestándose desde hace un tiempo. No es casualidad que, luego de que el exministro y exvicepresidente estuvo claramente distanciado de los acuerdos de paz durante los últimos años –con su partido, Cambio Radical, obstaculizando la creación de la JEP y las curules para las víctimas en el Congreso-, recientemente esté asegurando que las dudas que tenía sobre las negociaciones ya fueron despejadas y que, por ello, mantendrá lo firmado entre las partes.

Solo así, logró conquistar a la bancada de La U, cuya bandera es la paz y cuyo músculo electoral no es nada despreciable. Son, exactamente, 1’853.054 votos los que se sentarán a negociar los representantes y, seguramente, oficializarán el lunes con la formalización de la alianza. “Esperamos que el candidato Germán Vargas Lleras responda positivamente a los contenidos del acuerdo que este partido exige a propósito de la paz estable y duradera, de la educación, de seguir reduciendo la brecha de la pobreza y de hacer un gobierno para la provincia y para las regiones”, declaró el senador Roy Barreras justo después de la reunión del miércoles que afianzó el destino del apoyo del Partido de la U.

Vargas Lleras se está proyectando a la segunda vuelta y tiene claro que, de enfrentarse con el candidato del uribismo, Iván Duque, quien repunta en las encuestas, necesita consigo los votos de los sectores que respaldaron la paz. Aunque no se debe ignorar la fuerza que aún mantiene en candidato Gustavo Petro, quien se sigue posicionando como el segundo favorito, al parecer, esta realidad no es tan lejana como la presentan los sondeos. Según lo pronosticó el miércoles la firma Cifras & Conceptos, que no solo mide la intención de voto sino también la maquinaria política, Iván Duque y Germán Vargas Lleras serían los candidatos que se pelearán la llegada a la Casa de Nariño. El primero obtendría un mínimo de votación del 37,2 % y un máximo de 37,7 % para la primera vuelta. El segundo, un mínimo de 18,2 % y un máximo de 21,0 %.

Por otro lado, que la alianza entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo se haya descartado también el pasado miércoles ante la incertidumbre jurídica que existía cambia el panorama electoral y le da una tregua a Vargas, despejando un tanto el camino del centro y abriéndole paso, curiosamente, entre dos colectividades: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Este último, aunque se siga debatiendo entre él y el representante de la coalición de derecha, según lo conoció El Espectador, varios de sus parlamentarios estarían concretando un respaldo al exvicepresidente.