Las propuestas de los candidatos para enfrentar los retos en las zonas de frontera

-Redacción Política

La crisis por el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas del diario El Comercio de Quito en los límites con Ecuador, a manos de disidencias de las Farc lideradas por alias Guacho, y lo sucedido en los últimos meses con la llegada masiva de ciudadanos venezolanos al país hacen del tema del manejo de las fronteras uno de los puntos claves dentro del actual proceso electoral presidencial colombiano. Un asunto que, además de las relaciones internacionales, tiene que ver con aspectos de seguridad, presencia del Estado y, por supuesto, atención social en esas apartadas y desatendidas regiones. Estas son las posiciones de los candidatos presidenciales al respecto.

Iván Duque

“El asesinato de los periodistas ecuatorianos nos llena de dolor y solidaridad con sus familias. El Estado colombiano debe actuar con contundencia frente a todos los grupos armados ilegales. Tenemos que recuperar la seguridad y la justicia para derrotar el crimen”, dice el candidato del Centro Democrático. En su propuesta de seguridad habla de modernizar las fuerzas de tarea para el control territorial en profundidad y asistir el control de fronteras y las zonas críticas con el uso extensivo del monitoreo electrónico y satelital. Sobre la situación con Venezuela, Duque considera que mientras no termine la dictadura de Nicolás Maduro, el flujo migratorio no va a parar. “Tenemos que hacer, entre varios países, un estatus de protección temporal para que no sea Colombia el único que absorba esa migración”, concluye.

Gustavo Petro

Para el candidato de la Colombia Humana, no son disidencias o grupos residuales de las Farc los que actúan en la frontera con Ecuador sino mafias. “No hay bacrim, todo gira alrededor de la cocaína. A esas mafias hay que quitarles el poder y su poder es el control sobre la población. Eso debe tener un plan, porque el del actual gobierno fracasó. Lo que nosotros proponemos es un plan de sustitución de cultivos. No se puede plantear un choque entre Estado y comunidad. El Estado deber renunciar a la sustitución obligatoria y al uso de glifosato”, señala. Por otra parte, Petro considera que Colombia es la principal víctima de la crisis en Venezuela, no sólo por la dificultad de recibir a los ciudadanos de ese país, sino por la imposibilidad de absorber a los millones de nacionales residentes allá, si deciden volver.

Humberto de la Calle

El candidato del Partido Liberal considera que todo el que realice actos violentos en cualquiera de las zonas fronterizas del país es un criminal. En ese sentido, el exjefe negociador en La Habana ya ha manifestado que no diferencia entre las llamadas disidencias de la Farc y las bacrim: “Lamento el asesinato de los periodistas ecuatorianos y envío un mensaje de solidaridad a sus familias. Estos criminales que se quedaron por fuera del Acuerdo deben ser enfrentados por la fuerza legítima del Estado”. Para garantizar la seguridad en los límites con Ecuador, De la Calle propone una cooperación binacional entre ambos gobiernos y sus fuerzas militares. En relación con la masiva llegada de venezolanos, plantea ampliar la presencia de la Cancillería para evitar la entrada de delincuentes, sin dejar de lado la atención “humanitaria, generosa y altruista”. “El enfoque debe ser lejano de la xenofobia y tenemos unas obligaciones humanitarias”, dice.

Sergio Fajardo

“Toda la solidaridad con las familias de los periodistas ecuatorianos. Total apoyo a los gobiernos de Ecuador y Colombia buscando a los criminales. El reto más importante: un país en el que jamás un niño termine siendo un alias Guacho”, escribió en Twitter el exgobernador de Antioquia sobre lo sucedido en la frontera sur. Fajardo ha expresado que se debe perseguir y capturar a los responsables de los hechos criminales en la región, articulando toda la capacidad de la Fuerza Pública de los dos países. Asimismo ha dicho que una de las primeras acciones que emprenderá, de ser elegido presidente, tiene que ver con un plan integral para hacerle cara al fenómeno que se registra actualmente en los departamentos limítrofes con Venezuela. Y ha calificado como urgente reforzar los controles para ingresar al país, con el fin de prevenir la delincuencia, “sin dejar de insistir, en compañía de la comunidad internacional, en proveer salud, educación, seguridad y empleo a los venezolanos que están llegando a nuestro territorio”.

Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente pide que se devele si las disidencias de las Farc son o no un brazo armado o la retaguardia de la guerrilla desmovilizada. “Esas disidencias tienen copados los territorios que son corredores de droga. Tenemos que combatir eso, porque no pueden hablar de política y al mismo tiempo traficar con droga”, enfatiza. Ayer, en Twitter, escribió: “Desde octubre del año pasado, en una entrevista con Juan Roberto Vargas, estoy denunciando a alias Guacho, quien es una amenaza para la seguridad de Tumaco y para todo el departamento de Nariño. No entiendo cómo es posible que luego de siete meses no haya sido capturado”. Su programa contempla una política fronteriza integral para fortalecer las relaciones y solucionar inconvenientes de seguridad con los países con los que Colombia colinda. “Impulsaremos proyectos regionales para el desarrollo económico y social en esas zonas, así como programas regionales de prevención de criminalidad”, señala. Sobre los migrantes venezolanos, Vargas Lleras cree que lo primero es tener solidaridad y, lo segundo, mayores controles a quienes están llegando. “No estamos preparados, se requiere una política integral más control y deportación para miles de delincuentes que están agravando el tema de la inseguridad en todas las ciudades de Colombia”.

Viviane Morales

Para la exfiscal general y candidata del Partido Somos, el objetivo es establecer la seguridad como “punta de lanza”, por tal razón propone aumentar la presencia estatal en zonas con mayor influencia del crimen organizado, entre ellas las de fronteras, tanto con Ecuador como con Venezuela. “Utilizaremos modelos de fuerzas de tarea, como una fuerza de choque y medida de consolidación y estabilización del territorio. Redistribuiremos el pie de fuerza. Cero tolerancia con el terrorismo. Y redireccionaremos la fuerza militar hacia el enfrentamiento simétrico de la amenaza”, plantea Morales. “El Estado ha perdido soberanía territorial y hay que recuperarla con la policía fortalecida y una justicia eficiente”, concluye. Sobre la crisis por la migración venezolana, no se le conocen pronunciamientos concretos. El Espectador trató de contactarla para preguntarle al respecto, pero no hubo respuesta.