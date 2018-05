El presidente Santos no reconocerá los resultados

Los candidatos y las elecciones en Venezuela

-Redacción Política

La crisis social, política y económica por la que atraviesa Venezuela, y que ha derivado en un éxodo sin precedentes hacia Colombia y otros países vecinos, se ha convertido, infortunadamente, en uno de los principales temas en la actual campaña presidencial. Más allá de sus promesas en torno a cómo contribuir para contrarrestar la grave situación en el vecino país, no cabe duda de que lo que allá ocurre ha sido usado para generar temor entre la ciudadanía. De hecho, una de las consignas que más han calado entre la gente es que votar por uno u otro candidato hará del país “una segunda Venezuela”.

Los señalamientos van, en concreto, contra el exalcalde Gustavo Petro, por su afinidad con la ideología de izquierda, pero, en respuesta, Petro se ha ido contra el candidato del uribismo, Iván Duque, de quien asegura que quiere instaurar un régimen similar al de Nicolás Maduro. Todas estas acusaciones han opacado las verdaderas propuestas de los candidatos para hallar una salida diplomática con el gobierno vecino. Un asunto de la mayor importancia, dadas las elecciones presidenciales a las que se enfrentarán los venezolanos mañana para elegir a su nuevo mandatario.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró esta semana lo que ha venido diciendo desde que Maduro convocó a sus ciudadanos a las urnas: no reconocerá los resultados de esas elecciones “convocadas ilegítimamente” por la Asamblea Nacional Constituyente. Menos aún tras denunciar que su homólogo estaría tratando de poner en marcha un plan para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten mañana a su favor. Pero ¿qué dicen los candidatos que quieren sucederlo? Si gana Maduro, ¿reconocerán su triunfo en las urnas? Esto es lo que opinan los cinco candidatos que van a la primera vuelta el domingo 27 de mayo.

Iván Duque

El aspirante presidencial del Centro Democrático, una de las voces más críticas del gobierno de Nicolás Maduro, no va a reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela. “Eso es una trampa que quiere utilizar la dictadura para perpetuarse en el poder. No puede Colombia ni respaldar ni respetar ningún veredicto producto de esos comicios amañados y diseñados para que la dictadura se afinque en el poder”, dijo. Sin embargo, afirma que mantendrá las vías diplomáticas para no promover el “belicismo” y acudirá a la CPI y al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar el régimen de Maduro.

Gustavo Petro

El exalcalde de Bogotá no ha dicho directamente si reconocerá o no los resultados de las elecciones en Venezuela. Sin embargo, ha calificado al presidente Nicolás Maduro de dictador y cuestionado su gobierno por “conducir a su población a morir de hambre”. Petro dijo que como presidente de Colombia llevaría a Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lideraría una conferencia internacional para tratar asuntos de migración y éxodo, y promovería una política pública que permitiera alimentar a la población vecina para reducir el éxodo hacia nuestro país.

Sergio Fajardo

Fortalecer la diplomacia será el eje central de una eventual presidencia del candidato de la Coalición Colombia. Aunque no ha dicho explícitamente si reconocerá los resultados de mañana en Venezuela, Fajardo ha afirmado que Nicolás Maduro instauró en el vecino país una dictadura del siglo XXI. Desde esa perspectiva, dijo que acudiría a instancias internacionales para exigir la liberación de los presos políticos, la libertad de prensa y condiciones de seguridad para la oposición. Frente a las elecciones, ha pedido observadores internacionales.

Germán Vargas Lleras

Dice que no reconocerá un nuevo gobierno de Maduro. De hecho, ya advirtió que no enviará embajador al vecino país si es elegido presidente de Colombia. No obstante, asegura que mantendría los servicios consulares que se encargan de atender a los millones de connacionales que viven allá. Vargas Lleras ha dicho también que la situación venezolana impacta el mantenimiento del orden público en nuestro país: “Aquí hay que poner orden ya, y también recursos, porque lo peor está por venir”.

Humberto de la Calle

El candidato del Partido Liberal no reconocerá los resultados de mañana, pues argumenta que son unas elecciones ilegítimas. “Maduro es un dictador, está violando la Carta Democrática Interamericana y generando una inmensa perturbación y violación de los derechos fundamentales de los venezolanos”, señaló el aspirante presidencial. Si gana las elecciones, se comprometió a acudir a la Corte Penal Internacional para intentar frenar las prácticas del régimen de Maduro, en lo que llamó un “ambiente verdaderamente democrático”.