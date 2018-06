Luis Felipe Henao votará en blanco y toma distancia de Cambio Radical

A través de una columna de opinión en el diario El Tiempo, el exministro de Vivienda y exgerente de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, Luis Felipe Henao, anunció que votará en blanco por que es un convencido de los beneficios del Acuerdo de Paz, y considera que el candidato del uribismo, Iván Duque -a quien se sumó Cambio Radical-, no garantiza la implementación de lo pactado en La Habana.

“Ante tal polarización se pueden tomar diversas posturas. Muchos han buscado alianzas por respetables afinidades ideológicas y otros, por cuestionables fines burocráticos. Muchos incluso ya se habían subido ocultamente a esos buses en la primera vuelta y ahora salieron del clóset. La lealtad y la coherencia están en “abundancia de escasez”. Sin embargo, lo único que asegura la viabilidad política es la independencia y la transparencia, tal como lo demuestra la reciente crisis del Partido Popular en España, que montó un gobierno con alianzas cuestionables y luego salió por la puerta de atrás. Para quienes estamos de acuerdo con el proceso de paz no es posible votar por Duque, pero menos por Petro, quien está lejos de reflejar la paz y la reconciliación. Colombia solo podrá superar la espiral de violencia si logra entender, como decía Ortega y Gasset, que “si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar, poniendo a la faena todas las potencias humanas”, y para ello el primer paso es ser coherente. Por eso votaré en blanco”, escribió Henao.

La decisión de uno de los hombres más cercanos a Germán Vargas sorprende, ya que su partido, Cambio Radical, anunció su adhesión a la candidatura del Centro Democrático luego de la estruendosa derrota del exvicepresidente en la primera vuelta presidencial. Al respecto, Henao señaló que al interior de la colectividad no hay una postura unánime, y según él, el envio de los documentos programáticos de la campaña Vargas al Centro Democrático fue una decisión personal del director del partido, Jorge Enrique Vélez. “El director de la colectividad envió los documentos de la campaña a Duque a motu proprio. Eso no fue una decisión unánime y el doctor Vargas no ha dado ningún lineamiento sobre el tema. Entiendo que no tenía autorización”, expresó el exministro de Vivienda en la W Radio.

Sobre su decisión de votar en blanco, Henao explicó sus razones: “El que no haya un unanimismo. El que haya una opción real de voto en blanco, que le abra los ojos al futuro presidente de que no tiene toda la cohesión de la sociedad sino que tiene que revisar otras posturas: la paz, la disminución de la pobreza, seguir atacando la corrupción, pero sobre todo, no retroceder en lo que se ha alcanzado en este gobierno es una opción válida. El que haya una buena opción de voto en blanco es una expresión política que el nuevo presidente tiene que mirar”. El exministro puntualizó que es un convencido del proceso de paz, y que sus posturas liberales no le permiten acompañar a su partido en la decisión de respaldar la candidatura de Iván Duque.

Finalmente, Henao detalló que el fracaso de la campaña del exvicepresidente se debió, en parte, a que muchos de los parlamentarios traicionaron a Vargas y que sellaron tratos con el uribismo antes de la primera vuelta presidencial. Respecto a esta denuncia, puso como ejemplo el caso del senador Carlos Fernando Motoa, quien según Henao nunca apoyó la candidatura de Vargas ni con una valla, y al siguiente día de las elecciones ya le había puesto tres al candidato del Centro Democrático.

Aun así, Henao sostuvo que su decisión de votar en blanco no es una renuncia a Cambio Radical. “Me gustaría luchar dentro del partido, y no salir de él. Pero si el partido cree que una postura disonante no puede estar, pues no estaré en el partido. Uno no negocia sus principios. Para mi luchar por la paz, luchar porque los 27 programas sean una realidad es importante”, concluyó. Con este, son dos ya los casos de importantes figuras de Cambio Radical que toman distancia de las decisiones tomadas por el director de la colectividad. La semana pasada, el exsenador Carlos Fernando Galán anunció que votará en blanco, y renunció al partido y su curul en el senado por considerar inadmisible el apoyo de la colectividad a la candidatura del uribismo.