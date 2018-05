"No me arrepiento de nada de lo que hice": Vargas Lleras

* Redacción Política

El exvicepresidente lamentó que el resultado no le favoreciera y aseguró que en medio de todo es claro que en esta oportunidad ganó la democracia.

En una breve declaración a medios de comunicación, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, reconoció la derrota y aseguró que no le queda más que agradecerle a los colombianos que depositaron el voto a su favor.

"Agradecimiento a quienes en esta larga campaña estuvieron siempre presentes. Nos queda la satisfacción de haberle legado al país un gran programa lleno de propósitos, de objetivos. Al Gobierno que sea elegido le recomendamos que tome en cuenta el cúmulo de ideas, de iniciativas, todas realizables", manifestó.

Felicito a los ganadores de esta jornada electoral, que tuvo tan alta participación ciudadana. Nos queda la satisfacción de haber entregado un completo y realizable programa de gno que ojalá el próximo presidente recoja. En los próximos días tomaremos decisiones para 2da vuelta pic.twitter.com/gEXR9yi4AR — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 28 de mayo de 2018

Insistió en que lleva 30 años sirviéndole al país y que no le queda más que agradecimiento: "A lo largo de todos estos años siempre le serví a Colombia con toda mi capacidad de trabajo, no me arrepiento de nada de lo que hice en pro y en bien de todos los colombianos", señaló al agradecer a su compañero de fórmula Juan Carlos Pinzón.

Respecto al camino que seguirá políticamente de cara a la segunda vuelta presidencial a la que llegarán Iván Duque y Gustavo Petro, Vargas Lleras evitó pronunciarse: “Felicito a los ganadores y en los próximos días tomaremos una decisión de cara a la segunda vuelta”.

“Desde hace algunos meses se polarizó el debate. Esos fueron los resultados. De manera que no me queda más que agradecer en medio de esta dura polarización a los millones de colombianos que valoraron nuestras iniciativas nuestro compromiso”, declaró.

Vargas Lleras obtuvo 1.407.467 de votos, un 7,28%, ubicándose en el cuarto lugar por debajo del candidato Sergio Fajardo que logró 4.588.219 votos, es decir un 23.73%.