Partido Liberal al borde de la crisis

Alfredo Molano Jimeno

“De labios para afuera todos están con Humberto de la Calle, pero al tiempo cada uno está moviéndose en busca del árbol que más sombra le dé”. La frase es de un parlamentario del Partido Liberal, pero recoge el sentir de un grupo importante de dirigentes de la colectividad que afirman que en la campaña del exjefe negociador no hay entusiasmo, pues su derrota es lo único que se puede anticipar de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Y esta falta de entusiasmo ha conducido a que, por debajo de cuerda, muchos hayan empezado a hacer contactos con las campañas de Iván Duque, Germán Vargas y hasta con la de Gustavo Petro, pues desde ya están pensando en qué van a hacer para la segunda vuelta.

No cabe duda de que las molestias al interior del liberalismo son producidas por el manejo que le ha dado expresidente César Gaviria como jefe único de la colectividad. “Gaviria es el responsable del descalabro del partido en las elecciones parlamentarias, en las cuales perdimos ocho curules, pues confeccionó una lista a la medida de Simón (su hijo), que metió a sus principales amigos. Pero además ha dejado a De la Calle sólo. No está impulsando su candidatura y le negó la posibilidad de hacer alianzas”, explicó otro dirigente liberal, que pidió la reserva de su nombre, y detalló que nadie en la colectividad está dispuesto a firmar sus declaraciones por temor a las represalias que puedan recibir del exmandatario. Y efectivamente, al consultar a parlamentarios y otros líderes rojos, ninguno accedió a poner la cara.

El único dispuesto es el expresidente Ernesto Samper, quien afirma que De la Calle es el hombre ideal para dirigir el país en estos tiempos de implementación del Acuerdo de Paz. “Lamento muchísimo que el Partido Liberal esté reducido a una minoría como lo ha reducido su jefe único. Si el doctor De la Calle hubiera tenido la oportunidad en una fórmula de consulta en las parlamentarias, seguramente estaría en la segunda vuelta. Hay una actitud egoísta de no haberlo dejado participar y espero que saque una votación decorosa”, señaló el exmandatario. Gaviria también ha sido atacado desde Cambio Radical, pues el representante Rodrigo Lara lo acusa de tener un acuerdo con Duque para endosarle los votos liberales en segunda vuelta.

“¿Qué pasa en el Partido Liberal si @German_Vargas es presidente? Vargas asume un liderazgo natural en esa colectividad y en la U. ¿Si Duque es Presidente? Con Uribe en el Senado, Gaviria sigue como cabeza del Partido. Y lo necesitarán para armar la coalición de gobierno”, escribió Lara en Twitter. Y continuó en su arremetida: “¿A qué obedece la angustia de Gaviria? A que el grueso de sus congresistas ya está con @German_Vargas. Aquí, por ejemplo, este evento en Medellín fue convocado por la dirigencia liberal de Antioquia. Único recurso que le queda para intentar frenar el éxodo es matraquear encuestas dudosas”.

Y es que las últimas semanas ha trascendido que un grupo de dirigentes liberales, mayoritariamente parlamentarios, se ha reunido con Duque y le expresaron su respaldo. Pero asimismo han proliferado las versiones de apoyos a Vargas y hasta a Petro. “Las bases del Partido Liberal, en un 80% están con Petro, que antes no lo decían, pero que ahora lo están aceptando. Yo estoy pedaleando con Humberto, aunque creo que ya no hay nada que hacer. Alguna gente de mi base política está con Duque. No puedo prohibirles nada. En esta elección pesa muy poco la maquinaria”, expresó un senador liberal.

“Es la consecuencia del manejo que le dio César Gaviria al Partido por hacerle mandados a Simón. Hay un sector que está impulsando a De la Calle para que convoque a un congreso extraordinario y asuma la dirección del Partido, pero no está dispuesto a enfrentarse a Gaviria. Si no saca la votación que se necesita le toca devolver el anticipo, y esa es una preocupación real”, explicó otro legislador de abierta oposición a Gaviria.

“La gente está muy desaminada, lo de Gaviria terminó siendo un desastre total. Gaviria no tiene manejo de nada. Cada uno está buscando trinchera, sin tener en cuenta a la Dirección. Formalmente, todos están con De La Calle, pero nadie está trabajando por su candidatura. En segunda vuelta, el Partido se va a reventar y va a tocar dejar en libertad a la gente. La tesis es que Gaviria está comprando la seguridad jurídica de Simón en el caso Odebrecht, y por eso se está acercando a Duque”, agregó otro dirigente liberal.

A las acusaciones contra Gaviria, una fuente cercana al expresidente aseguró que no va a responder a quienes están dolidos por la manera como ha manejado el Partido. Que fue nombrado por las bases liberales como su jefe y que lo hizo a pesar de que prefería otro destino. Asegura que ha conversado con distintas campañas, y que les ha dejado claro que el Partido ha cerrado filas con De la Calle para primera vuelta, y que para segunda, quien quiera ser presidente va a necesitar del liberalismo.

“La tesis de que ha dejado a De la Calle sólo es absurda, no sólo porque siempre lo ha promovido, sino porque los doctores Cristo y Galán lo acusaron de ser parcializado a favor de De la Calle y ahora lo acusan de dejarlo sólo. Pero han estado recorriendo el país juntos, y Gaviria ha llamado al orden a los parlamentarios, a los que el mismo De la Calle no quiso recibir”, concluyó la fuente.

Aunque son distintas las versiones sobre lo que está ocurriendo al interior del Partido Liberal, la mayoría de los consultados coinciden en la tesis de que se avecina una fuerte crisis, que la candidatura de De la Calle ya no tiene chance, pero que el liberalismo lo acompañará con sus votos en primera vuelta, y que esto servirá para valorizar el apoyo de los del trapo rojo, porque si bien es claro que no ganarán las elecciones, quien quiera gobernar los necesitará bien sea en segunda vuelta o bien sea en el Congreso de la República. Eso sí, lo único claro es que el exjefe negociador de paz no adherirá a Duque, pues no le va firmar un cheque a quien promete hacer “trizas” el Acuerdo, del cual es coautor.