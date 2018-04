Piedad Córdoba afirma que JJ Rendón sí influyó en la renuncia a su candidatura

-Redacción Política

La excandidata presidencial y exsenadora Piedad Córdoba afirmó, en diálogo con la Revista Semana, que el estratega político de nacionalidad venezolana, Juan José Rendón sí influyó en su renuncia como aspirante a la Casa de Nariño. Según su versión, el profesor venezolano, conocido como JJ Rendón, tejió alrededor de su nombre una serie de adjetivos que desacreditaron la labor que ella ha ejercido a lo largo de su carrera política.

“Él sí tuvo mucho que ver con mi renuncia, pero no solamente por la campaña de ahora. Montó una estrategia desde hace mucho creando una serie de preconceptos que desfiguraron mi trabajo humanitario”, señaló Córdoba. De hecho, agregó que esa campaña de descrédito en su contra, según sus palabras, no está siendo construida como una iniciativa propia. “Tiene que ser uno muy pendejo para creer que él está actuando en solitario. Primero porque él no hace nada donde no le paguen, y segundo, porque hace parte de una derecha internacional que no permite que en países como el nuestro hayan cambios”, señaló la excongresista.

Las críticas de Córdoba contra JJ Rendón han sido reconocidas por él mismo, en el sentido de que el estratega venezolano se ha reafirmado en ser enemigo de las corrientes de izquierda en los países de la región. “Yo tengo mi pelea con la izquierda y el comunismo en toda Latinoamérica”, dijo recientemente Rendón en una entrevista con el periodista Jaime Bayly, en la que aprovechó para anunciar que él tuvo que ver con la renuncia a la candidatura de Córdoba. “Me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc. Me estoy ocupando de Petro, por mi cuenta y riesgo”, dijo Rendón, al tiempo que reconoció que también se está ocupando de que en México, no gane las elecciones el candidato Manuel López Obrador.

Córdoba recordó un episodio en el que Rendón la habría increpado de manera pública en un evento sobre mercadeo electoral en donde, según contó, él le hizo una serie de preguntas para desacreditarla públicamente. “Yo no lo conocía, y yo estaba en esa época rapada y me preguntó públicamente que si yo era lesbiana o padecía cáncer con el afán de ridiculizarme. Me ha hecho muchísimo daño”, contó en Semana la excandidata presidencial.

Finalmente, dijo que no renunciará a las labores humanitarias en las que ha trabajado a lo largo de todos estos años como facilitadora en procesos de paz e, incluso, afirmó estar dispuesta a mediar para que los cuerpos de los periodistas ecuatorianos del asesinados por alias ‘Guacho’, jefe de una de las disidencias de las Farc, sean devueltos. Respecto de las alianzas para primera y segunda vuelta, reiteró que habrá consultas dentro de su movimiento político, Poder Ciudadano, para tomar una decisión.