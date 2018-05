Estudio reciente de Neuromind

Por carita también se vota: ¿Qué les transmite la imagen de los candidatos a los jóvenes?

Germán Gómez Polo

¿Qué tanto puede influir la imagen que transmite un candidato a través de las fotografías para definir el voto de un ciudadano? Mucho. Sobre todo, si esa persona no tiene su apoyo claro para las elecciones y si tiene poco conocimiento sobre las propuestas de cada uno de los aspirantes, es decir, si aún no tiene la certeza de que el modelo de país que se propone lo afecta o no.

Esa es una de las conclusiones de un reciente estudio realizado por Henry Castillo Parra, doctor en psicología con énfasis en neurociencia, a través de la empresa Neuromind, en el que analizó la respuesta atencional, perfil emocional y la confianza percibida de las imágenes de los candidatos Gustavo Petro, Iván Duque, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras. Marta Lucía Ramírez había sido tenida en cuenta inicialmente, pero fue excluida del análisis tras los resultados de las elecciones a Congreso del 11 de marzo.

En el estudio, cuyo proceso de recolección de datos y análisis se realizó desde mediados de marzo a mediados de abril, participaron 180 jóvenes (hombres y mujeres entre los 18 y 24 años) en las ciudades de Bogotá y Medellín, que estuvieran habilitados para votar. Fueron expuestos a mosaicos de imágenes de los candidatos, en blanco y negro y a color, de manera aleatoria, y mientras esto sucedía, varios parámetros eran analizados con tecnologías como “eye tracker” (seguimiento de ojos) y lectores faciales.

“El cerebro humano es sensible a los rostros humanos. Está codificado genéticamente para eso. Entonces, cuando las personas no tienen el voto definido y no conocen las propuestas, se basan en criterios biológicos y automáticos que capta el cerebro, como el grado de confianza que la imagen les genera. La simetría facial, por ejemplo, que está mediada por la liberación de oxitocina, puede generar enganche emocional”, explica Castillo.

Como resultado de esta observación, sobre todo con los lectores faciales, se pudieron determinar siete sentimientos que la imagen de un candidato generó en los participantes del estudio: felicidad, tristeza, rabia, sorpresa, miedo, disgusto o desprecios (Ver gráfico arriba). En ese sentido, de acuerdo con las conclusiones del estudio, el sentimiento de felicidad que produjo la imagen de Sergio Fajardo en los jóvenes marcó 23,7 en una escala sobre 100, mientras que Germán Vargas Lleras marcó 7,9.

En cuanto a la tristeza, fue Humberto de la Calle quien la transmitió en mayor cantidad a los jóvenes (43,4), mientras que Gustavo Petro, con 28,9, fue el que tuvo la menor puntuación en ese sentido. En cuanto al sentimiento de miedo fueron Fajardo e Iván Duque los candidatos cuya imagen dio una percepción más alta (3,95), Vargas Lleras y Petro obtuvieron 2,6 cada uno, mientras que De la Calle marcó 1,35 %. Sin embargo, comenta Castillo, la cifra es muy baja y todos marcaron por debajo del 4, al igual que el sentimiento de disgusto, si se compara con el resto de sentimientos.

Es así como se pudieron procesar los movimientos, las fijaciones oculares, explicadas como el movimiento a través del que entra información al cerebro por los ojos, y las líneas de movimientos oculares sacádicos. “El tamaño del círculo tiene que ver con varios parámetros: con el tiempo invertido por la persona y la correlación con el nivel de dilatación de la pupila”, señala Castillo. Luego del procesamiento de la información, el grupo encargado de la investigación arroja varias conclusiones sobre cada uno de los candidatos. Por ejemplo, que la mayor confianza percibida por pupilografía la genera la imagen de Sergio Fajardo (25), seguido, en orden, por Petro (21), Duque (18), Vargas Lleras (4) y De la Calle (2,55).

En ese mismo sentido, de forma individual, señala sobre Iván Duque que “logra conectar con un segmento de los jóvenes, pero genera en los demás reacciones encontradas. Conecta con su imagen juvenil, pero no mucho con su discurso fuerte, dado que las nuevas generaciones tienden a ser más flexibles cognitivamente”. Clasifica en el arquetipo del gobernante, con elementos de reorganización e igualdad de género. Petro, por su parte, logra una conexión fuerte con el segmento que sigue su tesis, maneja con ellos una comunicación coherente, pero a la vez despierta muchas reacciones emocionales negativas en el otro segmento. Comunica libertad, pero al ser un país que nunca ha vivido en plena libertad, genera desconfianza”. El exalcalde de Bogotá clasifica en el arquetipo de explorador.

En cuanto a Fajardo, se señala que tiene una representación importante para los jóvenes evaluados tanto desde el área atencional como emocional. Esto es un indicador importante para unas próximas elecciones o si hay segunda vuelta”. “Fajardo logra una fuerte conexión con las nuevas generaciones. Maneja una comunicación juvenil, sin rencores, con dinamismo, elementos claves en la conexión con los jóvenes”, dice el estudio. El exgobernador de Antioquia clasifica dentro del arquetipo de creador, con el elemento del empoderamiento a los jóvenes.

De acuerdo con el análisis, Vargas Lleras no logra enganchar atencionalmente al grupo de jóvenes. “Es el que obtiene la mayor valencia negativa desde el aspecto emocional, no genera confianza percibida en los jóvenes, su imagen parece gastada ante las nuevas generaciones, no conecta con su imagen, no mueve neuronas en espejo”, se detalla. Finalmente, sobre De la Calle se explica que “no logró conectar ni atencional ni emocionalmente con los jóvenes, su imagen no cautiva, ni genera confianza percibida dentro de los jóvenes. Hay distancia generacional, ideológica, y no logra activar las neuronas en espejo de esta población”.