¿Por qué RCN interrumpió la emisión del debate para pasar una propaganda de Iván Duque?

-Redacción Política

“Podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando, pero ahora, por obligación y ley, tenemos que parar 30 segundos para el mensaje institucional y seguimos en la siguiente ronda”, dijo la presentadora Claudia Gurisatti en el debate de la noche de este jueves, organizado por RCN Televisión. Inmediatamente, se emitió una pieza publicitaria del candidato Iván Duque, aspirante por el Centro Democrático.

Lo sucedido generó suspicacias inmediatas en la audiencia que se pronunció por Twitter. De alguna manera no entendía cómo Gurisatti anunciaba el inicio del espacio institucional y, seguido, salía la propaganda de Duque.

En serio señores de @CanalRCN , no les da pena salir con semejante desfachatez? Al menos disimulen un poquito su parcialidad. pic.twitter.com/G2pURVY9dA — Ana la vecina (@LaSinEstilo) 20 de abril de 2018

Las campañas presidenciales y los candidatos tampoco tardaron en mostrar su molestia por la situación y varios la consideraron como desventajosa para sus aspirantes en medio de un debate presidencial televisado.

“Muy mal que @NoticiasRCN haya presentado una cuña de Duque en medio del debate presidencial”, escribió en su cuenta de Twitter Gustavo Petro. Por su parte, Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, señaló que había una regla acordada y era que no habría mensajes ni cuñas de ninguna campaña durante el debate. “Las reglas son para cumplirlas”, dijo en su cuenta de Twitter.

Muy mal que @NoticiasRCN haya presentado una cuña de Duque en medio del debate presidencial. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de abril de 2018

Ante las críticas, Gurisatti respondió y explicó que los espacios institucionales eran de obligatorio cumplimiento por ley. “ANTV Y CNE los sortean y obligan a los canales de TV nacionales, regionales y locales. No emitirlos es incumplir la ley. RCN no permitió pauta política pero no podemos incumplir la norma”, señaló.

Y es así. El pasado 5 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) asignó a los candidatos a la Presidencia de la República y a los promotores del voto en blanco “espacios institucionales de divulgación política para que expongan sus tesis y programas de gobierno”. Según explicó el CNE, los espacios fueron sorteados con la presencia de representantes de las distintas campañas electorales.

No solo se sortearon los espacios en los que serían distribuidas las propagandas televisivas, sino que se sorteó el orden de las intervenciones , de hasta 10 minutos, del 16 de mayo, es decir, un día antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La distribución de estos espacios gratuitos en los medios de comunicación está en el artículo 22 de la Ley 996 de 2005 , en el que se señala que el Estado hará uso del espectro electromagnético que ha sido destinado para el uso de concesionarios y operadores privados de radio y televisión, en horario “triple A (de mayor audiencia)”, “para que los candidatos divulguen sus tesis y programas de gobierno”. Según la distribución del CNE, al Centro Democrático le tocaba la emisión de su propagadana a las 9 de la noche (21hs) de ayer 19 de abril, sin embargo, como esta no coincidió con el espacio publicitario del canal, se debió hacer la interrupción para emitir el "spot" televisivo. No fue este el caso de las pautas que se emitieron de Humberto de la Calle y Jorge Antonio Trujillo, candidato cristiano por el partido Todos Somos Colombia.

Es allí en ese artículo donde se determina que será el CNE quien determine la distribución por sorteo durante los días hábiles de la semana. “En el caso del servicio de televisión, la Comisión Nacional de Televisión reservará dichos espacios, previo concepto del Consejo Nacional Electoral. En el caso del servicio de radiodifusión, dicha reserva deberá ser hecha por el Ministerio de Comunicaciones, en los mismos términos”, señala el parágrafo de ese artículo. Además, señala que el uso de ese espectro por parte del Estado será de dos minutos diarios, razón por la que, por cada día, se emiten cuatro pautas de treinta segundos por cada candidato definido para dicho día.

Igualmente, la norma establece igualdad de condiciones para todos los candidatos en los canales institucionales, es decir, los que no son de propiedad privada. Sobre estos, la Misión de Observación Electoral (MOE) explica que lo que dice en la ley: “para obtener apoyo electoral y divulgar sus programas de gobierno, dos (2) meses antes de las elecciones y hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la misma, los candidatos presidenciales tienen acceso gratuito por parte del Estado a espacios en el canal institucional y radiodifusora nacional, los cuales son distribuidos por el Consejo Nacional Electoral mediante sorteo”.

Era simple buena fe y sentido común haber advertido de estos “mensajes institucionales” cuando se acordaron reglas del debate. Nunca dijeron nada, por lo cual no se pudo acordar cómo equilibrar esa obvia parcialidad y desventaja. Facil: no ocultar información ni incumplir reglas. https://t.co/TvsfDc8WaO — Claudia López (@ClaudiaLopez) 20 de abril de 2018

Asimismo, se estipula un límite de hasta 10 cuñas televisivas diarias y que “los operadores de radio y televisión deben cobrar una tarifa inferior a la mitad que cobraron en los mismos espacios durante el año anterior”.

A pesar de todo esto, y aclarado el tema, varias de las campañas señalaron que se debió advertir sobre estos espacios cuando se expusieron a los candidatos cuáles eran las reglas del debate. “Era simple buena fe y sentido común haber advertido de estos ‘mensajes institucionales’ cuando se acordaron reglas del debate. Nunca dijeron nada, por lo cual no se pudo acordar cómo equilibrar esa obvia parcialidad y desventaja. Fácil: no ocultar información ni incumplir reglas”, señaló Claudia López.