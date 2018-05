Maltrato infantil ha aumentado 23 %, según el ICBF

¿Qué proponen los candidatos para la niñez en Colombia?

-Redacción Política

El maltrato infantil en Colombia es uno de los tantos males que requieren de una solución pronta, adecuada y a largo plazo para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Las cifras cada día preocupan más, y con razón. El Instituto de Medicina Legal reportó hace apenas algunos días un aumento del 23 % en los casos de violencia sexual contra menores de edad en el primer trimestre de 2018, comparado con el mismo período del año pasado. Esta cifra fue revelada poco después de conocerse un trágico episodio de maltrato del que fue víctima una niña de tan sólo tres años de edad: al hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá, llegó la menor con evidentes signos de maltrato, quemaduras, golpes en la cabeza y, lo más grave, presunto abuso sexual.

A este hecho se sumó el de un padre que asesinó a su hija de tres años en Soacha y otro más, ocurrido en Puerto Boyacá (Boyacá), en donde una madre acabó con la vida de su pequeño de cinco años. Para completar el desalentador panorama, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) ha prendido las alarmas porque el número de suicidios de niños por maltrato intrafamiliar está en aumento. Tal es el caso de un menor de 13 años que se ahorcó en el barrio Tejar de Andares, en el sur de Bogotá. Casos que se presentan día a día en todos los rincones del país.

“No basta con indignarse”, decía una frase promovida a través de las redes sociales hace pocos días y que invitaba a tomar medidas concretas para dar una solución urgente al asunto. ¿Se rajan los aspirantes a la Casa de Nariño en esta materia? Aunque en los programas de gobierno de los cinco candidatos hay propuestas en este sentido, la mayoría quedaron muy mal parados en el único debate que se ha organizado para hablar sobre la población infantil y sus principales problemáticas. El único que acudió fue Gustavo Petro, de Colombia Humana, pese a que el encuentro venía siendo organizado con un mes de anticipación. Estas son las propuestas.

Iván Duque

La propuesta política del exsenador del Centro Democrático en su programa de gobierno en torno al maltrato infantil es realmente corta. No obstante, ha dicho en reiteradas ocasiones que buscará instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. “Quiero una Colombia donde la legalidad también defiende a la familia. Yo no quiero ver más casos como el de Yuliana Samboní, como el de Wendy, en Cereté, ni como el de los hermanitos Beltrán”, ha señalado el candidato uribista en la plaza pública. En parte, es una bandera que recoge el sentir de la colectividad y que fue promovida en campaña durante las elecciones legislativas, principalmente por Yohana Salamanca, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, cuya batalla se enfocó en esta materia.

Gustavo Petro

El exalcalde de Bogotá ha sido el único candidato en firmar el compromiso planteado por Niñez Ya para trabajar ocho puntos en aras de garantizar el bienestar de la población infantil en Colombia. Entre ellos, la educación, el cuidado de las áreas rurales y la protección de las zonas más vulnerables para evitar que los menores sean víctimas del conflicto armado. Ese primer elemento, según Petro, será el eje central para proteger a la población infantil. “Estamos convencidos de que la educación libera a los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, los libera del miedo y la pobreza. Por eso trabajaremos por los derechos de niñas, niños y jóvenes y por una educación que llegue a toda Colombia”, dijo recientemente en una columna en ‘Portafolio’.

Sergio Fajardo

El exgobernador de Antioquia no está a favor de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños. Lo que ha venido argumentando es que las normas para castigar a estos delincuentes ya existen, pero advierte que no se ha presentado una acción eficaz por parte de la justicia. Por ello, propone que los médicos y profesionales de la salud de la red de urgencias estén capacitados al 100 % en la atención de mujeres, niñas y niños víctimas de violencias, y buscará que todos los hospitales del país cuenten con los equipos básicos de certificación de violencia sexual: el kit para recolección de evidencia forense y el kit de profilaxis posexposición.

Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras propone la creación del Ministerio de la Familia, si gana las elecciones, y desde allí coordinar el trabajo a favor de los niños, niñas y adolescentes para hacer una tarea focalizada en las principales problemáticas de esta población para “poder brindarles una atención integral”, como señala. Sin embargo, no es amigo de la cadena perpetua, pues, argumenta, los tratados internacionales no la permiten. No obstante, buscará desde el Ejecutivo acabar con los subrogados que establece el Código de Procedimiento Penal (medidas sustitutivas de la prisión y el arresto). Y con ello, explica, “llevaríamos a que, en la práctica, estos antisociales nunca recuperen su libertad. Una persona que comete actos tan deplorables, como el maltrato y abuso contra nuestros niños, no sólo es un delincuente, sino un enfermo mental”, dice.

Humberto de la Calle

El candidato liberal parte de reconocer que los problemas que aún condenan a la población colombiana tienen que ver con la ausencia de políticas en torno a la niñez. Más preocupante aún, dice, son las cifras de violencia sexual contra las mujeres: de 20.000 dictámenes, el 85 % corresponde a mujeres menores de edad. De la Calle propone fortalecer las comisarías de familia para incentivar la denuncia y que en ellas se implemente tecnología de última generación para agilizar los trámites. Además, promoverá la cadena perpetua para los violadores de menores. “Garantizaré el compromiso del Estado con nuestros niños, niñas y adolescentes para que obtengan justicia y estos crímenes no queden impunes”, enfatiza.