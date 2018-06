Se cancela debate presidencial en la televisión pública

El debate presidencial que estaba previsto para realizar este 14 de junio, entre los candidatos presidencial Iván Duque y Gustavo Petro, fue cancelado, según dijeron los canales de la televisión pública en un comunicado, no se encontró una coincidencia en los espacios de las agendas de ambos candidatos.

“Como quiera que un debate precisa de la participación de los dos aspirantes y que, a la fecha, tal situación no ha sucedido, decidimos que el debate no debe efectuarse para así garantizar nuestra neutralidad de cara a la opinión pública”, señala la comunicación, en la que figuran los logos de Telecaribe, Canal Trece, Canal Capital, Canal TRO, Telecafé, Teleislas, Telepacífico y Teleantioquia.

De esta manera, queda cancelado el único debate al que había posibilidad de cara a la segunda vuelta y, también, en medio de las constantes negativas del candidato del Centro Democrático, Iván Duque, de asistir a este tipo de espacios.

De hecho, el candidato Gustavo Petro, de la Colombia Humana, había acusado a Duque la semana pasada de no poner trabas para hacer presencia en debates políticos. No es una gripa, es sistemático. Está suspendiendo el debate presidencial en Colombia y se debe a un temor a debatir conmigo, a profundidad, sobre la situación colombiana", señaló el candidato. No obstante, Duque le contestó a Petro que estaba listo “siempre confrontar las ideas con el que sea”.

A pesar de esa respuesta, no fue posible lograr un acuerdo entre los candidatos para la realización del debate del 14 de junio para el que habían sido invitados desde el pasado 9 de junio. Sobre este espacio, Petro señaló a Telepacífico que era un derecho. “La ley les permite a las campañas, en canales públicos, hace debate. Nosotros lo hemos solicitado, no sé qué pase en la otra campaña”, señaló el exalcalde de Bogotá.

Incluso, señaló que, si Duque no aceptaba ir al debate, iría solo para debatir con el equipo periodístico que la televisión pública eligiera para el debate.

Del otro lado, Duque le dijo al mismo canal que el país ya lo había visto enfrentando en debates, “no a uno, sino a cuatro”. “Seguimos siempre firme en las convicciones, en las ideas, y lo que estamos haciendo, recorriendo la calle, es siguiendo el debate”, comentó el candidato.

Lea el comunicado completo

