Elecciones 2018

Se cerraron las urnas y no se amplió horario de jornada electoral

-Redacción Política

Por este tema, Martha Lucía Ramírez pide la renuncia de Santos. La Registraduría dice que no alcanzaron los recursos para imprimir más tarjetones, el Ministerio de Hacienda dice otra cosa.

El principal inconveniente de la jornada electoral de este domingo tiene que ver con la ausencia de tarjetones para las consultas presidenciales en varias mesas de votación en Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá.

A más de cuatro horas del cierre de las urnas, los tarjetones para las consultas presidenciales de izquierda y derecha se acabaron. La Registraduría imprimió 30 millones de tarjetones, 15 millones para cada consulta, y los mismos resultaron insuficientes. Candidatos de los dos bandos mostraron su inconformismo.

Alejandro Ordóñez, candidato de la consulta de la derecha, pidió al ministro del interior, Guillermo Rivera, la ampliación de la ampliación de la jornada electoral para mitigar el impacto de esta problemática. Lea también: Gobierno autoriza a votar con fotocopias en consulta presidencial

Tras el encuentro con Ordóñez, Rivera señaló que el Gobierno está de acuerdo con esa solicitud. Sin embargo, esa decisión depende únicamente de la Registraduría.

En este sentido, el registrador, Juan Carlos Galindo, señaló que sobre las 3:30 p.m., la situación ya se había normalizado, por lo que no consideraba que se debía extender la hora de cierre de la jornada de votación, un asunto que, por cierto, está previsto en el código electoral. “La perturbación en la votación es muy específica y ya dispusimos todos los mecanismos de contingencia para superar la dificultad”.

Galindo aseguró que los problemas con los tarjetones de las consultas se presentaron sólo en 21 puntos de votación, de los más de 11.000 que están habilitados a nivel nacional. Los problemas se dieron en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Zipaquirá y en un corregimiento de Chocó.

Según el registrador Juan Carlos Galindo, el problema de la falta de tarjetones es económico. Dijo que no se recibieron los 33 mil millones que se habían solicitado para financiar las consultas, sino solo 26.450 millones. Otra cosa dice el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas. "Es necesario advertir que el presupuesto que se aprobó fue de $26 mil 400 millones, muy superior al de las consultas de hace 4 años, que fue inferior a $15 mil millones. En ningún momento, la Registraduría dijo que con esos recursos no se lograba el objetivo que ellos definieron en función del número de electores. No es un tema presupuestal".

Para hacer frente a la situación, las autoridades electorales y el propio Ministro del Interior, autorizaron el uso de fotocopias para votar en la consulta de las coaliciones de derecha e izquierda para escoger candidato presidencial, tras las denuncias de que no hay suficientes papeletas en los colegios electorales.

El funcionario detalló, en una rueda de prensa, que esa decisión la tomó después de escuchar los reclamos del partido uribista Centro Democrático y de hablar con Juan Carlos Galindo, titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que organiza las elecciones. "El señor registrador ya autorizó el uso de las fotocopias", aseguró Rivera.

El expresidente Álvaro Uribe denunció hoy que en muchos centros de votación de Bogotá, Medellín y Cali los electores no reciben la papeleta de la consulta de la derecha, mientras que los candidatos de izquierdas Gustavo Petro y Carlos Caicedo reclamaron que tampoco hay las de color naranja que los identifican.

Sobre el tema, Petro trinó:

Martha Lucía Ramírez fue más allá y pidió la renuncia del presidente del país, Juan Manuel Santos, por la falta de papeletas para votar en la consulta de la derecha en la que ella participa con dos aspirantes más.

"Señor Santos, usted, el ministro que le negó los recursos a la Registraduría y el propio registrador no están honrando a la democracia. Deberían renunciar hoy mismo", declaró Ramírez a periodistas.

La candidata conservadora agregó que Colombia "debe pedir que se adelanten las elecciones" presidenciales previstas para el 27 de mayo porque los mentados responsables políticos "no dan garantías".