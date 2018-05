Senador Benedetti denuncia 4 mil jurados electorales falsos en Barranquilla

-Redacción Política

La Registraduría continúa en el ojo del huracán por denuncias de una presunta red de fraude electoral. A las denuncias de la Fundación Paz y Reconciliación por la supuesta existencia de un cartel de venta de votos al interior de la autoridad electoral, se sumó una denuncia hecha por el senador Armando Benedetti, quien aseguró que en el departamento del Atlántico se introdujeron cerca de 4.000 jurados de votación que no cumplirían con los requerimientos para realizar esta tarea de control ciudadano en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.

“Lo que se acaba de encontrar es algo bochornoso. Bastante grave y hasta asustador. Sólo en Barranquilla, de 20 mil personas que son jurados, cuatro mil las insertaron, las incrustaron, las metieron sin tener que estar ahí, para poder manipular el conteo de los votos, hacer fraude y terminar metiéndole votos a una cantidad de personas que no los tienen”, explicó el parlamentario de la U, luego de cruzar las bases de datos de los jurados de votación enviados por las empresas, con los nombres de los aportantes al sistema de seguridad social.

Benedetti explicó que de las 2.373 empresas que estaban obligadas a enviar sus listados de jurados de votación, sólo lo hicieron 1.609. El resultado, según detalló el legislador del Partido de la U, fue que, de las 54.408 personas aptas para desempeñar esta labor, fueron elegidas poco más de 20 mil. De estos, sólo 16.106 aparecen relacionados al sistema de seguridad social, por lo que los restantes 4 mil jurados presentan irregularidades, pues o bien no tienen una relación contractual con la entidad que los postuló, o fueron presentados mediante información falsa.

“Aparecen 4.000 personas de la nada, que las reportaban las empresas pero que no tenían seguridad social. Es decir que las empresas las metieron para que fueran jurados y manipular entonces las elecciones. En estos días todo el mundo habla de fraude electoral y de falta de garantías, pero esto que estoy denunciando es producto de una investigación de más de dos meses. Eso arrojó que 4 mil personas fueron introducidas como jurados para hacer fraude, porque si no trabajaban en la empresa que los postuló no me explicó entonces para que las enviaron a las mesas de votación”, refirió el senador.

Benedetti pidió a la Registraduría investigar esta situación pues asegura que si esto ocurre solo en Atlántico en nivel nacional los datos deben ser muchos más graves. “Usted podrá encontrar que empiezan a crear empresas chiquitas para meter empleados falsos y tener jurados falsos, esto puede llegar al 20% y esto termina en que la Registraduría no sancionó a las empresas que no enviaron sus empleados, pero además, algunas empresas mandaron personas que no trabajan allí”, concluyó.