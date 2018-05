¿Por qué votar por mí?

Sergio Fajardo Valderrama: ¡se puede!

Sergio Fajardo Valderrama*

En Medellín, el 5 de noviembre de 1999 cambió mi vida. Después de más de 25 años de estar en la academia dictando clases de matemáticas en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Bogotá, decidí entrar a la política electoral, un mundo que siempre me había parecido oscuro y desagradable. No estaba solo, éramos un grupo de 50 personas que, desde diversos orígenes, compartíamos principios y preocupaciones.



En ese momento entendí que para cambiar al país era indispensable transformar la política. Entendí que en ella se toman las decisiones más importantes de la sociedad. Entendí que cada vez que decíamos que “había que hacer algo”, estábamos diciéndole a un político que lo hiciera. Y que probablemente no lo iba a hacer. Entendí que era hora de dar el salto y meternos a participar para realizar nuestros sueños.



Caminando por las calles de la ciudad descubrimos que había miles de ciudadanos que compartían nuestros principios. Uno a uno fuimos llevando ideas y propuestas y así, pese a las burlas iniciales, ganamos la Alcaldía y la Gobernación. Sin comprar un solo voto, sin hacer negocios con los caciques, sin entregarles un puesto ni un contrato a los corruptos. Y fui elegido sin necesidad de padrinos políticos.



En los gobiernos aprendimos mucho. Lo más emocionante: descubrimos que la sociedad podía transformarse cuando la corrupción no era la regla de todos los días, cuando se convocaba a construir sobre lo construido, cuando todos los días buscábamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Esa experiencia es fundamental para gobernar ahora a Colombia. No es la Presidencia de la República un lugar para aprender a gobernar.







Hoy, la fuerza de mi propuesta es la fuerza de la esperanza. La de las personas que saben que Colombia no quiere ni se merece más división. La de la inmensa multitud calmada y serena que, aunque todavía siente las heridas de la guerra y el dolor, entiende que los problemas no se arreglan a las malas ni a la fuerza; que así ya lo intentamos por mucho tiempo y fue más lo que perdimos que lo que ganamos.



Como presidente cuidaré el país, cuidaré a las personas. Juntos podemos blindar al país contra la corrupción, abrir la puerta de las oportunidades con educación, gobernar con transparencia y sin trampas, luchar por salud digna para todos y crear un millón quinientos mil empleos. Juntos podemos demostrar que el medio ambiente jamás es un obstáculo para el desarrollo, que el respeto por él es el desarrollo. Juntos podemos decirles a todas las mujeres que su avance es un requisito indispensable para construir una sociedad justa. Juntos podemos evitar que corruptos y violentos vuelvan a arrodillar a los más humildes.



Mi propuesta es clara y concreta: tenemos que cuidar a Colombia de todos aquellos que buscan dividirla. Cuento para esta tarea con la compañía de un equipo inmejorable en cabeza de colombianos y colombianas destacados como Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Antanas Mockus. Desde la diversidad de visiones y experiencias hemos construido un programa que ha sido ampliamente reconocido como el mejor. No pretendo ser un mesías infalible ni sabérmelas todas, lejos de eso, lo único que puedo asegurar es que me voy a rodear de las mejores personas para gobernar. Eso es posible porque vamos a ganar sin deberle nada a nadie.



Los invito a votar por mí este 27 de mayo, a votar por Colombia, por esa nueva página de nuestra historia donde les apostemos a las capacidades y talentos de nuestra gente y a la riqueza de nuestra naturaleza.

¡Con la fuerza de la esperanza, se puede!