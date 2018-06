Hay 16 municipios en alto riesgo de violencia

“Tendremos 90.249 policías cuidando las elecciones”: general Eliécer Camacho, gerente del Plan Democracia

Kelly Rodríguez y Germán Gómez Polo

¿Cuál será la estrategia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

Será muy similar a la primera. De acuerdo con los reportes de la Registraduría Nacional, no se ha realizado ningún retiro o cambio de mesa o puesto de votación por temas de seguridad, pero sí por problemas ambientales. En los puestos y las mesas de votación vamos a tener a 53.249 policías, y 37.000 uniformados estarán más dedicados a otros temas que tienen que ver con el proceso electoral como inteligencia, investigación, protección y traslado del material electoral a los diferentes puestos y mesas de votación. En total tendremos 90.249 miembros de la Policía cuidando el proceso electoral.

Hay sitios donde aún hay influencia de la guerrilla y actores armados ilegales. ¿Cuáles son los lugares donde se necesita más acompañamiento policial?

El Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), donde se articulan los ministerios del Interior y Defensa, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía y MOE, ha determinado 16 municipios en estado “prioritario” donde tenemos fortalecimiento de la fuerza militar y policial. De estos municipios, 12 están ubicados en Norte de Santander, en el Catatumbo, donde no podemos desconocer que existen terroristas del Eln, disidencias de las Farc y el Epl.

¿Han tomado medidas para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país el día de las elecciones?

Hay que tener mucho criterio, porque ahí convergen ciudadanos que se trasladan diariamente de un país a otro. Tenemos que manejar la situación para no crear un problema mayor a estos ciudadanos que están siendo afectados. Además del cierre de la frontera, trabajamos con equipos de Migración Colombia para verificar si realmente un ciudadano tiene el arraigo en Venezuela o Colombia, si tiene la necesidad o no de pasar, o si por el contrario es una persona que viene a afectar las elecciones.

¿Por qué es tan difícil judicializar a personas que cometen delitos electorales?

Para dejar a disposición de la Fiscalía a estas personas, tienen que haber pruebas contundentes. En las elecciones de Congreso se capturaron 22 personas en flagrancia, y en la primera vuelta presidencial, 12. Muchas veces es difícil detectarlos, porque no lo hacen cerca de los puestos y mesas de votación, sino en zonas retiradas, y las personas no denuncian por miedo a alguna amenaza, represión o dádivas.

Le puede interesar: CNE le suma 238 votos a Petro y le resta 257 a Duque en resultados de primera vuelta

¿Cuáles son los delitos electorales más comunes en Colombia?

Falsedad en documento público, constreñimiento al elector y suplantación de identidad.

¿Qué tanto usan las redes sociales para monitorear delitos electorales?

Tenemos un Puesto de Mando Unificado cibernético, desde donde se está haciendo seguimiento al tema de acompañar las plataformas y todo el proceso de ciberseguridad. Cuando los ataques son de manera concreta a un candidato o su partido, se está realizando la judicialización correspondiente, como en el caso de Popeye.

También tienen a cargo el transporte de los votos luego de la jornada. ¿Qué riesgos existen en ese momento?

La Thomas Greg & Sons es la empresa, junto con la Registraduría, encargada de transportar todo el material electoral, ellos están acompañados por la Dirección de Tránsito y Transporte en todo el país. Algunos trasteos son aéreos, otros sobre agua y tierra, pero siempre van acompañados por la Fuerza Pública. Este aspecto ha sido de los más fortalecidos.

¿Qué tanto impacto ha tenido el Acuerdo de Paz con las Farc y el cese al fuego del Eln en las recientes elecciones?

Hemos apreciado que sí se ha visto una evolución en la tranquilidad de las elecciones, más en estas últimas cuando las Farc ya no son un actor armado con poderío militar y el Eln cumplió al cese del fuego, y si hay alguien que siente esos cambios somos nosotros. En 2014 tuvimos 59 municipios en prioritario y 135 en atención, ahora son 16 en prioritario y 57 de atención. No es desconocido que estos grupos criminales prohibían a los campesinos que votaran, entonces no era sólo garantizar que ese día votaran, sino que después el campesino no fuera afectado por desobedecerlos.

En esta elección se enfrentan dos candidatos con ideologías opuestas. ¿Se prevé que puede haber algún salto de la ciudadanía luego de los resultados?

No es desconocido que por redes sociales se mueven muchos amores y desamores, puede que no sea el candidato o el partido los que estén incentivando esto, pero las personas han llegado a un grado de polarización que puede afectar el proceso. Por eso contamos con unos dispositivos de reacción en caso de que se presenten disturbios o protestas. Existen unas instancias para denunciar, pero no pueden ser las vías de hecho.

También le puede interesar: