Uribe desatado en redes a 30 días de elecciones

-Redacción Política

En la medida en que se acerca el día de las elecciones Presidenciales, la campaña se torna ruda y los contrincantes en la puja por el poder se atacan en busca de conseguir el apoyo de los indecisos. Esto lo tiene muy claro el expresidente Álvaro Uribe, quien amaneció este martes desatado en sus redes sociales atacando al presidente Santos, a Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras.

Primero, fue un trino a las tres de la mañana en el que citó un texto enviado, según dice el expresidente, por "la comunidad", y en el que se celebró el asesinato del exparamilitar Carlos Enrique Areiza, quien venía colaborando con la justicia en un proceso contra varias figuras del uribismo. “Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda”, fue el mensaje que trinó el expresidente, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por manipulación de testigos. Caso en el cual figuraba Areiza.

Comunidad

“Carlos Areiza

Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda.



Lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva; lo esperaron, fríos y pacientes, hasta que con… https://t.co/rEwG3vEYJ2 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de abril de 2018

Una hora después, aún a oscuras, el expresidente escribió: “¡Por qué la Gobernación de Cundinamarca se dedica a hacer política, no le importa la ley, como a Santos tampoco le ha importado para robarse más elecciones!” , y a partir de ese momento, el senador Uribe se fue lanza en ristre contra Petro y Vargas, aprovechando la renuncia del ministro de las tecnologías, David Luna.

Por qué la Gobernación de Cundinamarca se dedica a hacer política, no le importa la ley, como a Santos tampoco le ha importado para robarse más elecciones! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de abril de 2018

“Renuncia otro ministro para dirigir en Bogotá la campaña de reelección de Santos en cabeza del dr Vargas Lleras quien anuncia que ocurrirá algo muy grave para que a segunda vuelta pasen él y el dr Petro”, agregó.

Renuncia otro ministro para dirigir en Bogotá la campaña de reelección de Santos en cabeza del dr Vargas Lleras quien anuncia que ocurrirá algo muy grave para que a segunda vuelta pasen él y el dr Petro, — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de abril de 2018

Acto seguido, ni un minuto de diferencia, Uribe aseguró que está en marcha una operación de fraude electoral orquestada por el presidente Juan Manuel Santos. “Y si hay segunda vuelta harán todo lo posible para comprar las elecciones y hacer fraude contra Iván Duque Pte-Marta Lucía Ramírez VicePte”, agrego en otro trino.

Y si hay segunda vuelta harán todo lo posible para comprar las elecciones y hacer fraude contra Iván Duque Pte-Marta Lucía Ramírez VicePte — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de abril de 2018

Y siguió de largo fiel a su estilo: “De lo puro finos no cantan: El dr Petro afirma que no me lleva a la Corte Penal pero sí a la JEP para reconciliar al país. La inocencia angelical del Palacio de Justicia”. No satisfecho, Uribe hizo una última intervención y la fijó en su cuenta de twitter: “Dr Vargas Lleras no amenace, yo sí sé lo que debería aparecer en los próximos días: las reuniones de Santos con Odebrecht para gestionar recursos para la campaña 2014 y ud sabe quiénes lo acompañaban”(SIC).

Dr Vargas Lleras no amenace, yo sí se lo que debería aparecer en los próximos días: las reuniones de Santos con Odebrecht para gestionar recursos para la campaña 2014 y ud sabe quiénes lo acompañaban — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de abril de 2018

Mejor dicho, bienvenidos a la recta final de la campaña Presidencial en la que el expresidente Álvaro Uribe se jugará a fondo para recuperar la Casa de Nariño con Iván Duque como candidato. Pero a juzgar por sus trinos, a pesar de la ventaja, Uribe parece sentir pasos de animal grande.