Angelo Gravier, por nuevas sedes de universidades en colegios distritales

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Por el amor que le tengo a la ciudad que nos brinda oportunidades todos los días. Quiero trabajar Con Toda por Bogotá, para que la gente tenga mejor calidad de vida, para que los bogotanos se sientan representados de verdad.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No. Orgullosamente podemos decir que pertenecemos a generación que quiere hacer política decente. Nunca me he visto inmerso en estos escándalos y tal forma de pensar y actuar es la que genera confianza en la ciudadanía.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Concejo?

Haré énfasis en los temas que impactan la calidad de vida de los ciudadanos, la educación es la herramienta que transforma sociedades por ello mi principal proyecto será lograr tener sedes de Universidad Pública nocturna en los Colegios Distritales.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la reserva Van der Hammen?

Hacerla realidad, en este momento en la zona existen colegios, talleres, cultivos de flores y parqueaderos, todas actividades con impacto ambiental. Debemos consolidarla como una verdadera reserva, para ello trabajaremos desde el Concejo.

¿Se debe construir Transmilenio por la Séptima? ¿Por qué? o ¿Qué propone?

La planeación del sistema de transporte debe tener en cuenta la forma en que se moviliza la población. Transmilenio por la Carrera 7 no es prioridad, considero que avenidas como la Boyacá o la Carrera 68 movilizan más personas.

¿Es mejor construir el metro al norte o al occidente de la ciudad?

Bogotá como las grandes ciudades del mundo requiere un gran sistema de metro, pero considerando los lugares de vivienda y trabajo de los bogotanos, el metro debe construirse al occidente de la ciudad.

En cuanto a vivienda ¿Es mejor expandir o densificar la ciudad?

La construcción de vivienda debe realizarse donde se garanticen todos los servicios públicos incluido el transporte; la ciudad no puede crecer de manera desordenada, es necesario redensificar. Necesitamos un POT ajustado a las necesidades de los habitantes de la ciudad.

¿Está de acuerdo con vender la ETB?

La ETB es patrimonio de la ciudad y no podemos perderla, para ello debe recapitalizarse y ponerse a la vanguardia tecnológica, considero que se debe buscar un socio estratégico, sin que esto signifique venderla.

¿Cómo mejorar la seguridad?

Con tecnología e investigación criminal. Propongo la creación de cuerpos de inteligencia y policía judicial en las estaciones de policía local, para desarticular el crimen organizado y judicializar efectivamente a los criminales. No más robos y atracos en la impunidad.

¿Cómo enfrentar la masiva llegada de migrantes a Bogotá?

Con solidaridad a quienes lo necesitan y mano dura para quienes transgreden la ley. Es necesario aumentar el presupuesto de atención a los migrantes, generar empleo, promover el emprendimiento y brindar apoyos para el retorno de quienes lo requieran.

¿Qué hay que hacer con el relleno Doña Juana?

Doña Juana está culminando su vida útil y los bogotanos no podemos seguir enterrando la riqueza. En la transformación de las basuras podemos encontrar fuentes de energía y de generación de recursos económicos. El tratamiento de basuras es la salida.

¿Qué megaobra, sin contar el metro, cree que necesita la ciudad?

Hoy es prioritaria la descongestión de los accesos y salidas de la ciudad, es importante la construcción de otra línea de Transmicable y la ampliación de los puentes vehiculares que son cuellos de botella en las principales vías.

¿Qué opina de la propuesta de regular las horas de consumo en parques?

Los parques tienen una destinación específica: la recreación, la cultura, el arte y el deporte, por ello nunca estaremos de acuerdo con el consumo de drogas y licor en estos espacios. En lugar de proponer “pico y placa” para el consumo de drogas, los esfuerzos se deben enfocar en crear programas para evitar que los jóvenes lleguen al consumo.

¿Apoyaría un nuevo cobro de valorización? ¿Por qué?

Las obras de infraestructura de gran envergadura tienen altos costos y generan altos beneficios. Lo apoyaría única y exclusivamente cuando los recursos sean destinados para obras estratégicas de movilidad.

