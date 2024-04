Así cerrará el mes de abril, según su signo zodiacal

¿Cierres de ciclos?¿Nuevas aventurar? Esto es lo que dejó atrás para recibir con certeza mayo. Foto: Getty Images/iStockphoto - Evheniia Vasylenko

Este mes fue el puente para solucionar conflictos internos y resolver problemas emocionales pendientes. Respiraste y te liberaste de karmas que no te permitían avanzar. Debes seguir trabajando en el miedo que le tienes al compromiso, tus relaciones siguen tambaleando y por eso es que no se manifiestan tus deseos. Hay que ser un poco más aterrizado el mes entrante para que no pongas en duda lo que quiere tu corazón.

Tenías que enfocarte en dejar atrás lo que no te servía y no trabajaste en este tema. Debes aprender a gestionar mejor tus días y reflexionar acerca de lo que quieres. Si no visualizas lo que quieres vas a seguir sumergido en el llanto y la decepción. El estrés solo te está generando trabas, fortalece tu mente para poder abrir nuevos horizontes.

Bien por las pausas que hiciste y por concentrarte en resolver todas las dudas emocionales que experimentaste a inicio de año. No obstante, debes mejor tu capacidad para expresarte, a veces la confusión toma las riendas de tu vida y frena todo lo que quieres alcanzar. No te embarques en nuevos caminos, primero prioriza lo que tienes aplazado hace meses y luego sí decreta tu futuro.

Durante este periodo lograste reconectarte con cosas que creías perdidas, esa aparición repentina te puso a replantarte si vas por el camino correcto. Es natural que sientas inseguridades y que tu cabeza tenga una lucha constante entre lo que pasa y lo que vendrá en camino. Si quieres que algo pase, trabaja en eso, deja de ponerle pausa a todo lo que piensas, ejecuta para poder cambiar el rumbo de tus días.

Sigues deprimiéndote en silencio. Este es un buen momento para redefinir tus ideas y explorar, incluso, nuevas relaciones. Si no te atreves a correr riesgo, es muy poco probable que se te presenten nuevas oportunidades. Este mes te deja como lección cuidar de tu salud mental, recuerda que si la cabeza no funciona, no funciona nada.

Si los meses anteriores fueron intensos, prepárate porque el que viene multiplicado, especialmente con cierres de ciclos emocionales. Este mes te faltó determinación, así que esto traerá consecuencias. Fíjate muy bien en la forma como estás actuando, hay un poco de malestar entre algunas personas, por la forma en la que muestras tus descontentos, si las cosas no salen como esperas, lo mejor es hacerte a un lado y cerrar la página.

Ya estás dejando capítulos tormentosos de tu vida a un lado. Estás renaciendo libra; sin embargo, no descuides tus emociones, es posible que tengas movimientos bruscos en tus sentimientos, así que recibe estos desafíos que te dejó abril con amor y con tranquilidad. El equilibrio debe reinar el mes entrante y te mostrará el camino para saber qué es lo que debes hacer con tu pareja.

Todo está superado. El pasado ya no hace eco en tu vida y el mundo estará listo para ver tu nueva versión. Abril te abrió las puertas del éxito para brillar con más fuerza en tu entorno profesional. Conéctate con las historias de tu vida, y hazte a un lado con los problemas ajenos. Este mes que está cerrando dejó despedidas definitivas que te demostraron que “nada” al menos en términos de amistad, es para siempre.

Ya es hora de ubicarte en la realidad, las ilusiones y los sueños no te dejaron nada bueno por no tomar decisiones con la cabeza. Le diste mucha importancia a tu intuición y esto hizo que sintieras una fuerte de necesidad emocional con alguien especial. Tu ego ganó la batalla este mes, así que recibe mayo en equilibrio y recuerda la importancia de no ser posesivo con los demás.

Prepárate porque abril te dejó todo en orden para cambiar el rumbo de tus pasos. Es hora de mudarse, de mover la energía y de dejar la rutina escondida. La mejor lección que te dejó este mes que pasa es que cuando perseveras, logras dejar a un lado tu nerviosismo e inseguridad. Recuerda que te mereces todo el amor que siempre intentas dar, no debes conformarte con menos.

Cierras el mes con claridad y determinación, algo que te faltaba cuando iniciaste este año tan movida. Soltaste emociones y ahora debes hacer lo mismo con tus responsabilidades en el trabajo, está bien ayudar, lo que no está bien es que abusen de tu confianza. Estás volviendo a ser tú y definitivamente hay que agradecerle al tiempo por contestar tus preguntas, ya pisaste terreno fuerte.

Hay que recuperar el control de las cosas, de eso estamos seguros, pero hay que hacerlo sin tanta imposición y egoísmo. Algo está fracturado dentro de ti y por eso estás experimentando cierta desilusión en algunas facetas de tu vida. Deja este triste abril a un lado y dale la bienvenida a tu personalidad dominante, activa y decidida. La franqueza será la llave para entrar a mayo.

