Cami Zuluaga, Wally, Andrea Tovar y Marce, la recicladora: tips para influencers

El Espectador reunió a Cami Zuluaga, Wally, Andrea Tovar, Marce, la recicladora, y Daniel Briceño para hablar de los influenciadores, sus riesgos y oportunidades. Dicen que no compran seguidores, que no prestan atención a los “haters”, admiten que el lenguaje de odio no es bueno y revelan con quién harían una colaboración. Wally y Daniel Briceño se lanzan pullas. Wally dice que Briceño desinformó durante una jornada de protestas al asegurar que helicópteros de la policía iban a rescatar a magistrados de la corte para protegerlos de un eventual ataque de los manifestantes. Briceño reconoce que se equivocó y ofrece excusas. ¿A qué se debe el éxito de los influenciadores? ¿Cuáles son los riesgos de jugarle a la polarización apelando a las emociones y los algoritmos? ¿Cuáles son los límites legales y éticos en la actividad de los influenciadores?