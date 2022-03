A la pantalla grande llega “El libro del amor”, una comedia méxico-británica

"El libro del amor", una película de comedia romántica, se estrenará en Colombia el jueves 10 de marzo en las salas de Cine Colombia. Foto: Cortesía

“El libro del amor” es una comedia de equívocos, romántica e intercultural. La nueva película de la directora mexicana Analeine Cal y Mayor (El niño que olía a pez; La voz de un sueño) narra la historia de una pareja de escritores que se embarca en una gira promocional por distintas provincias y ciudades de México, donde experimentan divertidas situaciones alrededor del lanzamiento de su libro.

Con distribución de Cine Colombia, esta película se estrenará en Colombia el próximo jueves 10 de marzo.

El Libro del Amor (Book Of Love) - Trailer Oficial Subtitulado al Español

Protagonizada por el actor británico Sam Claflin (Los juegos del hambre) y la actriz española Verónica Échegui (Yo soy la Juani; Katmandú), “El libro del amor” juega con la premisa de que ‘el sexo vende’, como gag permanente de la historia, donde la conveniente y picante traducción personal de una editora aviva la venta del libro de un escritor británico, llevándolo a convertirse en un fenómeno de ventas.

La película toca también los temas de la ética y la responsabilidad del editor y los inconvenientes en las barreras idiomáticas.

Escrita por la misma directora, en compañía de David Quantick, “El libro del amor” cuenta con la colorida y brillante propuesta de fotografía de Gerardo Barroso Alcalá, quien aprovecha la riqueza cultural de México, con un look contemporáneo; además de la música de Ian Livingstone. También actúan las actrices británicas Antonia Clarke (”Les Misérables”; “Magic in the Moonlight”) y Lucy Punch (”Motherland”; “You Will Meet A Tall Dark Stranger”).