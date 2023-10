Alci Acosta envió emotivo mensaje a su imitador en Yo Me Llamo: “Lo felicito”

El verdadero Alci Acosta (izq.), de 84 años, y su imitador de Yo Me Llamo 2023 (der.). Foto: Caracol Tv

Después de que el imitador de Alci Acosta fuera elegido por la Inteligencia Artificial como el mejor de la noche en el programa “Yo Me Llamo” y de llevarse un premio de 100 millones de pesos, recibió un mensaje emotivo por parte del verdadero cantante de boleros, en el que le dio las gracias por mantener su música en lo alto.

Quizá le pueda interesar: Horóscopo para hoy 6 de octubre del 2023: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

“Desde mi querido pueblo de Soledad, acabo de ver el momento hermoso, precioso, de mi Yo me llamo Alci Acosta. Lo felicito, lo hizo supremamente bien, espero que siga siempre por ese camino. Muchas gracias por siempre recordar a este servidor”, expresó Acosta desde su dormitorio.

Así mismo le envió un mensaje de felicitación al jurado conformado por Amparo Grisales, el músico César Escola y el cantante Pipe Bueno, que esa noche tuvieron el apoyo de la IA llamada “Simphony”. “Estoy feliz y contento, creo que más feliz que mi ‘Yo me llamo’, estoy orgulloso de mi imitador”, concluyó el reconocido cantante de 84 años.

Más noticias sobre Yo Me Llamo en Cine y TV: Alci Acosta de “Yo Me Llamo” se ganó $100 millones e hizo llorar al jurado (Video) Los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, no ocultaron su emoción en el momento en el que el concursante supo el valor de su premio. Leer más... Alci Acosta de “Yo Me Llamo” se ganó $100 millones e hizo llorar al jurado (Video) “Yo me llamo”: Así funciona el cerebro cuando se hace una imitación El programa de televisión “Yo me llamo” comenzó su novena temporada el pasado 26 de julio. El concurso de imitación busca los dobles “exactos” de reconocidos artistas musicales de todos los géneros. Hablamos con diferentes expertos para entender lo que pasa en el cerebro de un imitador cuando está encarnando al personaje. Leer más... “Yo me llamo”: Así funciona el cerebro cuando se hace una imitación

Yo me llamo Alci Acosta

En la noche del pasado miércoles 25 de octubre se presentaron en el escenario de “Yo Me Llamo” varios representantes de artistas como Rosalía, Miguel Bosé, Celia Cruz, Joan Sebastian, Greeicy y Alci Acosta. Este último interpretó la canción “El preso No. 9″ con la suficiente precisión para que la IA se inclinara por él, al igual que el jurado. “Eres impresionante, te digo que me tienes emocionada y esta noche eres Alci”, le dijo Amparo Grisales.

Además, el imitador se llevó sorpresivamente 100 millones pesos luego de escoger el busto de Petrona Martínez, como una homenaje a su imitadora, que había salido del concurso. “Yo sabía que estaban ahí, yo sabía que la Petrona me iba a dar esa felicidad. Estaba en duda de si pasaba o no pasaba, y ahora la noche cambia y soy el mejor de la noche llevándome el premio más grande”, exclamó