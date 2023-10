Alci Acosta de ‘Yo Me Llamo’ se ganó 100 millones e hizo llorar al jurado (video)

Carlos Calero, el presentador del programa Yo Me Llamo (i), el imitador de Alci Acosta y Amparo Grisales, jurado principal. Foto: Captura de Pantalla

En la noche del miércoles 4 de octubre, en el capítulo 47 de la novena temporada del reality Yo Me Llamo, uno de los imitadores se llevó un premio de 100 millones de pesos. En una noche en la que se presentaron los imitadores de Rosalía, Miguel Bosé, Celia Cruz, Joan Sebastian, Greeicy y Alci Acosta, este último fue el más destacado.

El doble de Alci Acosta interpretó la canción “El preso No. 9″ con tan gran precisión que Amparo Grisales, una de las jurados del programa, le hizo varios cumplidos. “Eres impresionante, te digo que me tienes emocionada y esta noche eres Alci”, dijo.

La inclusión de la inteligencia artificial tiene a un cuarto jurado llamado Simphony quien elige a la mejor presentación de la noche para elegir una estatuilla que tiene un premio dentro. Alci fue el elegido y escogió el busto de Petrona Martínez y se lo entregó a Carlos Calero para saber la suma que estaba escrita en el interior. El mismo presentador se sorprendió cuando sacó la tarjeta que mostraba la cifra de 100 millones de pesos, la mayor ganancia hasta ahora en la temporada.

Yo Me Llamo Alci Acosta

Amparo Grisales junto a los otros dos jurados, César Escola y Pipe Bueno, se mostraron conmovidos e incluso se pararon para aplaudir al imitador. El participante no contuvo las lágrimas y una vez pudo hablar expresó: “Yo sabía que estaban ahí, yo sabía que la Petrona me iba a dar esa felicidad. Estaba en duda de si pasaba o no pasaba, y ahora la noche cambia y soy el mejor de la noche llevándome el premio más grande”.

Cada noche los imitadores se enfrentaran al jurado y demuestran qué tanto se han preparado para cada presentación y cuánto han aprendido de los profesores de la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador del concurso se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

