Alejandro Riaño y el humor como herramienta

¿Cómo le llegó la propuesta de hacer una serie de Juanpis González para Netflix?

Más que llegarme la propuesta, fue algo que buscamos con Juan Pablo Raba, cuando lo entrevisté en mi show le comenté la idea de poder hacer la película o serie de Juanpis y me dijo que le sonaba mucho la idea, que se montaba al proyecto como productor ejecutivo. Él hizo el contacto no solo con Netflix, sino también con Dynamo, e hicimos un proyecto maravilloso que lo logramos sacar adelante, que pueden ver y disfrutar a través de la plataforma.

¿La serie conserva la esencia de Juanpis, la sátira social y política que lo caracteriza?

Claro que la conserva, es la esencia del personaje, porque si recuerdan el nacimiento de Juanpis se dio en las presidenciales de hace ya casi cuatro años entrevistando a Germán Vargas Lleras, y si iba a entrar en la creación de una serie al respecto, el tema político tenía que ser uno de los pilares más importantes del proyecto, por encima del amor y de sus relaciones interpersonales, así que lo político siempre será lo más importante alrededor de Juanpis González.

¿Qué pretende mostrar esta serie?

Se pretende denunciar toda esa clase política corrupta, evidenciar cómo funciona el sistema electoral en nuestro país y mostrar cómo estas familias de poder han sido completamente impunes.... La idea es no caer ante eso e invitar a la gente a votar bien y de manera consciente.

¿Algunos de los capítulos estarán basados en personajes o hechos reales?

Están basados en cierto tipo de personajes, hay todo tipo de símbolos visuales y en el guion que podrán ir entendiendo cuando la trama de la serie vaya avanzando. Claro que está basada en personajes reales.

¿Cómo fue trabajar con Netflix y cómo definiría la experiencia de hacer una serie?

Para mí fue una experiencia maravillosa estar en todo el proceso, no solo como actor, sino también como guionista y productor ejecutivo. Tomar grandes decisiones fue algo importante en mi carrera, algo que no me esperaba. Esta serie fue un proyecto en el que aprendí muchísimo y que me da ciertas alas para seguir volando y lograr otros proyectos que tengo guardados, ya con un poco más de experiencia gracias a lo que viví con Netflix. Estoy muy feliz con el resultado y con lo que se viene… Esperamos poder realizar la segunda temporada.

¿Cuál cree que es la importancia de hacer reflexiones o contar la realidad a través del humor?

El humor es, diría, la herramienta más poderosa para mostrar la realidad, y lo que hemos visto a través de los años lo demuestra. Esos cambios tan significativos que ha tenido el humor en la humanidad han hecho que incluso sea vetado y censurado en diferentes partes del mundo, por el impacto tan fuerte que tiene. Cuando los humoristas salían con esa voz de rechazo, de reclamo, lo primero que hacían era censurar, porque la gente empezaba a cuestionarse y a cambiar su manera de pensar ante ciertas circunstancias. El humor es poderoso, y afortunadamente muchas personas lo estamos utilizando bien. Hace unos años tuve una especie de “despertar” en el que decidí adentrarme a ese nuevo mundo.

¿Qué actores colombianos participaron en la producción y cómo fue trabajar con ellos?

Trabajaron muchísimos actores, grandes talentos de la televisión colombiana. Casi no busqué amigos comediantes, porque creía que era mejor hacer una comedia de situación, una comedia incómoda… y para eso necesitaba que el mensaje estuviera muy bien actuado. Eso se dio, y la muestra es la reacción y la respuesta de todas las personas que han visto la serie. Tuvimos actores como Jairo Camargo, Julián Caicedo, Carolina Gaitán, Santiago Moure, Marcela Agudelo, Marcela Benjumea, entre otros… un talento impresionante que aportó cosas maravillosas a la serie.

¿Cree que Netflix les está abriendo espacio suficiente a producciones colombianas?

Netflix está muy enfocada en Colombia, son muchísimas las producciones que se están haciendo acá de otros países, algo que me parece maravilloso, porque el talento que tenemos es algo que no se compara y tiene que mostrarse. Es muy gratificante ver plataformas tan grandes y poderosas como Netflix con los ojos puestos en este territorio.

¿Qué proyectos se vienen para Juanpis González este 2022?

Se vienen varias cosas, empezando por una miniserie de Juanpis, producida por Riaño Producciones, que se llama La universidad de la corrupción, que saldrá antes de las legislativas, esto con el objetivo de que la gente abra los ojos, que es en el proceso en el que estamos, queriendo que se entienda bien cómo funciona todo, y que voten, que es lo más importante. Que no tomen la decisión por lo que diga el amigo, el famoso o el periodista, sino por criterio propio, eso es fundamental, porque hemos atravesado unos años muy complicados como país y estas elecciones que se vienen son decisivas para nuestro futuro. Haremos también un gran debate con quienes se van a lanzar a la Cámara y al Senado… Son muchísimas personas, así que estamos tratando de hacer un listado con todos para que la gente mire las distintas opciones.