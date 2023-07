Amber Heard dice que está emocionada por el estreno de “Aquaman 2″

La actriz Amber Heard en su interpretación de Mera en la película "Aquaman". Foto: Cortesía: Warmer Bros

Después de años de batalla judicial contra su exmarido Johnny Depp y tras pasar unos meses alejada de la vida pública, Amber Heard ha reaparecido en el Festival de Cine de Taormina 2023. La actriz ha acudido al certamen para presentar In The Fire, pero también tuvo tiempo para hablar por fin de su participación en Aquaman y el Reino Perdido.

Durante meses se rumoreó que Heard podría ser eliminada de la secuela protagonizada por Jason Momoa donde da vida a Mera. De hecho, muchos fans de Depp pidieron a Warner que aplicara las mismas medidas que le aplicó a Depp, al que apartó de la saga Animales fantásticos, y que fuera despedida. Sin embargo, se ha mantenido su participación en el filme de James Wan que se estrenará el 22 de diciembre. El largometraje llega en un momento complicado para DC tras los fracasos en taquilla de The Flash y Black Adam, por lo que Deadline preguntó a Heard si estaba emocionada por el lanzamiento de la secuela pese a estos preocupantes precedentes.

Por supuesto. Son tipos muy diferentes de proyectos que representan dos extremos muy diferentes del espectro en la industria”, dijo en referencia a las enormes diferencias que hay entre un proyecto como In The Fire y la nueva entrega del Universo DC.

“Hay un montón de presión respecto a estas grandes películas, con millones y millones de dólares en juego, y los compromisos son parte de intentar que sea lo más exitosa posible. Luego, en el otro extremo del espectro, está una pequeña película independiente como In The Fire, una obra de arte y una obra de amor, sin los mismos recursos”, dijo Heard.

“La mejor suerte que puedes tener como actriz es poder equilibrar ambos. Respecto a Aquaman, esa franquicia y la maquinaria que hay detrás de ella, me siento muy honrada de formar parte de eso. Y luego están estos pequeños proyectos llenos de pasión como In The Fire, en los que estoy orgullosa de haber conocido al cineasta y al elenco, y nos la jugamos juntos para dar vida a esta historia. Hay algo genial en eso, y creo que el éxito es ser una actriz que puede tener ambas cosas”, agregó.

El pasado febrero salió a la luz que ya se habían llevado a cabo algunos pases de prueba de Aquaman y el Reino Perdido y el consenso tras ver la cinta fue que “no es tan buena como la primera”. Tampoco es buena señal el hecho de que la película ha sufrido numerosos cambios, tal como confirmó Wan en una entrevista con The Hollywood Reporter.

“He tenido que hacer ajustes a lo largo del camino. El Universo DC ha pasado por muchas versiones diferentes, y una de las cosas más difíciles de esta película fue hacer un seguimiento e lo que estaba pasando. Afortunadamente, el universo de Aquaman está bastante alejado del resto del mundo. Vamos a muchos reinos submarinos diferentes que no están necesariamente relacionados con lo que sucede con las otras películas y personajes, por lo que somos independientes en ese sentido. Así que puedo contar mi historia por mi cuenta sin que afecte demasiado, pero, al mismo tiempo, tengo que ser consciente de lo que ha estado sucediendo”, comentó el cineasta.