“American Rust”, el drama del sueño americano

Los intrigantes dramas no paran, y en esta ocasión llegará una serie policial a la plataforma de Paramount+, capaz de mostrar las aparentes consecuencias del “sueño americano”, la vida tras una búsqueda de algo mejor que parece no llegar. Protagonizada por el ganador del Emmy Jeff Daniels y la nominada al Emmy Maura Tierney, está inspirada en la novela escrita en 2009 por Philippe Meyer: American Rust.

La historia atemporal, que se puede adaptar a cualquier tiempo y espacio, desarrollada en Pennsylvania, en el llamado “cinturón de óxido”, la región más industrializada de Estados Unidos, relata un drama familiar, propio de cualquier familia y una historia atemporal que trata sobre cómo una persona puede desear un futuro más brillante mientras es prisionera de su propio pasado.

American Rust (2021) Official Trailer | SHOWTIME

La historia de supervivencia y trascendencia se cuenta a través de los ojos del complicado y comprometido jefe de policía Del Harris (Daniels) de Rust Belt, una ciudad llena de gente buena que toma malas decisiones. Cuando la noticia de un asesinato recorre la ciudad, Harris debe decidir qué medidas está dispuesto a tomar para proteger al hijo de la mujer que ama.

“Nunca juzgué antes de trabajar un personaje, todo lo que trato de hacer es bajar más cerca del corazón roto y convertir cada personaje. Cualquier tema de policía es complicado. Es una lucha, que parece un juego al mismo tiempo, ese fue el principal desafío”, comentó Jeff Daniels.

La serie atraviesa la temática de la decadencia de la clase media en Estados Unidos y la sensación de desolación por los problemas económicos, así como unos personajes que buscan representar el agotamiento de la mala suerte y cómo quieren renunciar en busca de un escape en busca del verdadero sueño americano.

Por su parte, la motivación, muy al estilo de una novela de antihéroes, es el cuidar de los seres queridos, tema planteado desde el primer capítulo con el personaje de Isaac English, un joven que se encuentra al cuidado de su padre enfermo, luego de que su madre se suicidara y su hermana huyera en busca de mejor futuro, algo que él mismo se siente condenado a hacer por la situación de desespero y frustración de su vida presente.

No obstante, y muy alejado de los cuentos fantasiosos, esta añoranza de libertad y búsqueda de la felicidad no resultan nada positivas y se convierten en el primer punto de giro de algo que está a punto de cambiar sus vidas para siempre, pero que les añade suspenso a la trama y pondrá a latir al espectador sobre qué sucederá en este drama familiar.

La primera temporada llegará el próximo 15 de septiembre y constará de nueve episodios, que se estrenarán semanalmente. Jeff Daniels también es productor ejecutivo de la serie, volviendo a formar equipo con el nominado al Óscar Dan Futterman (The Looming Tower, Capote y Foxcatcher), quien se desempeña como productor ejecutivo, escritor y showrunner.

American Rust está protagonizada por Bill Camp (The Queens Gambit), David Álvarez (West Side Story), Alex Neustaedter (Colony), Julia Mayorga (It Is Decidedly So), Mark Pellegrino (Supernatural) y Rob Yang (The Resident). Los productores ejecutivos de la serie son Michael De Luca (Escape From Dannemora), Adam Rapp (The Looming Tower), Paul Martino (Inside Game), Katie O’Connell Marsh (Narcos, Hannibal) para Boat Rocker Studios y Elisa Ellis.

Adicionalmente, la serie está coproducida con Boat Rocker Studios y está liderada por un equipo de nominados al Óscar. La historia es contada por medio de cortes largos, escenas contemplativas, que dejan ver la desolación y los estados de preocupación de los personajes, así como los colores, los cuales le añaden características propias de una vida en esa zona del país.

Cada actor toma las características más propias de su personaje, la vida cotidiana y las eleva a sucesos trascendentales, decisiones que no fueron fáciles de interpretar, pero que para los actores se trató de un gran reto, como es el caso de Daniels, quien a pesar de llevar una gran trayectoria en la actuación, en papeles como en The Newsroom y Godless, producciones con las que resultó ganador al Emmy. Este personaje implicó buscar los sentimientos y las formas de una persona introvertida.

“Estoy recibiendo los reconocimientos de algo tan nuevo y complicado. Esto es algo que puede suceder en la televisión en Estados Unidos o en cualquier lugar como HBO, Showtime, Amazon Prime o Hulu, así que estamos disfrutando este pase glorioso.

Actuar para decir esto es describir esta actuación complicada y ahora increíble. American Rust en la carrera de la actuación es todo lo que puedes aprender, es una ración muy adecuada, es un brillo para el corazón muy gracioso. Fue complicado, pero creo que fue bueno, realmente, para personas como yo, esto es mantener las apuestas en la actuación”, agrega el actor.

Jeff Daniels puede definir la serie como “persiguiendo algo mejor”, tres palabras que dejan a la incógnita de la primera temporada si existe algo como tal o si esa búsqueda es el planteamiento idílico de los seres humanos. Asimismo, plantea qué tan fuerte es el amor y hasta dónde está a punto de llegar por hacer feliz a otro y a la misma persona. ¿Podrá el amor sobrepasar por encima de la moral y la ética, y cuáles serán las consecuencias de cada acto?

“Hay un misterio tan peligroso, que es pensar qué hacer, esto es por dentro, es pintoresco, es una lección, y luego podría ser una gran obra, como la mañana. Esto es perfecto y más carácter, es un monstruo. Me arriesgo con otras personas en el transcurso de esta temporada”.