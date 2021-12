Amparo Grisales y su excursión en “El paseo 6”

Amparo Grisales dice que se inspiró en su mamá para construir su personaje de Raquel, la abuela en “El paseo 6”. / Cortesía: Dago García Producciones

Después de una larga ausencia, regresa al cine con “El paseo 6”. ¿Cómo se siente con este nuevo proyecto?

Yo creo que Colombia no es un país que produce muchísimas películas, no es un país donde una actriz se vuelva solo actriz de cine, entonces estar aquí es un honor, es una saga muy importante y me encantó que Dago García me haya invitado a hacer este Paseo 6; que está espectacular, donde tengo un elenco maravilloso, tengo un director de alta talla como Rodrigo Triana y todo el equipo técnico genial. Lo lindo de este Paseo es que se grabó cuando se empezó a abrir ya el mundo de este naufragio colectivo, y poder estar en la playa en San Andrés, filmando una película hermosa, comedia para toda la familia, fue una emoción muy grande.

¿Cómo llegó la propuesta de Dago García para protagonizar esta película?

La propuesta de Dago García fue hace cuatro años, me dijo que quería hacer una película conmigo; me dio mucha alegría, me sentí muy honrada, porque Dago tiene una visión impresionante para los proyectos, entonces esta película se iba a hacer el año justamente en que vino la pandemia y se pospuso para hacerla este año, así que yo le dije que sí y siempre fue un sí. Y muy contenta de hacer un personaje tan lindo en esta cinta con una cantidad de situaciones especiales y con un humor muy elegante.

En “El paseo 6” interpreta a la abuela. ¿Cómo es su personaje?

Este personaje es una abuela, pero no una mujer como la gente piensa que son las abuelas. Para mí, una abuela es lo más amoroso, son las más cómplices, las que uno puede contarles todo. Entonces yo me copié mucho de mi mamá, que está en el cielo y me sigue cuidando. Tomé mucho de mamá, de cómo era con nosotras y cómo era con mis sobrinos, con sus nietos; siempre fue una mujer muy sabia, muy adelantada, muy evolucionada, una mujer con una alegría impresionante, que no quería vernos nunca tristes, porque siempre decía que vendrían cosas grandes, que no nos pusiéramos tristes porque eso nos ponía feas.

¿Cómo describiría Amparo a Raquel?

La describo como una mujer de avanzada, evolucionada, moderna, con una comprensión avanzada y una ternura inmensa hacia su hija y sus nietos. Raquel es comprensiva, una mujer que une a la familia con su alegría y sabiduría. Así era mi mamá y siempre echándonos adelante, ayudándonos a cumplir nuestros sueños. Ella es una abuela de la que se van a enamorar realmente y pues yo le puse mi parte física, pues siempre he sido una mujer muy disciplinada.

¿Con qué se encontrará el público en esta nueva entrega de la marca “El paseo”?

El público se va a encontrar una comedia familiar con un humor muy bonito, que no es rebuscado, pero también hay mucha ternura. Hay algo de melodrama en la historia, porque cada miembro de su familia, tanto la suegra —que soy yo— como su yerno, tiene una relación diferente. En la película se muestra cómo yo convenzo a mi hija para que sea también mujer y no solamente esposa. Además, convenzo a mi nieta, mi yerno y a mi hija de que la tienen que dejar crecer y vivir sus propias experiencias, pero siempre protegida y llena de seguridad.

¿Cómo fue compartir con actores nuevos y jóvenes, algunos de ellos debutantes en la actuación?

Fue muy lindo compartir con actores jóvenes, nueva generación, muy jovencitos, de verdad, y también con la nueva moda de los influenciadores, que yo la verdad no los conocía mucho. Tuve la oportunidad con Chichila Navia y John Álex Toro —actores experimentados y maravillosos comediantes— de compartir con ellos, entonces yo creo que los chiquitos aprendieron mucho de nosotros y nosotros también de ellos.

También la estamos viendo en “Yo me llamo”, ¿cómo ha visto esta nueva temporada?

Esta temporada, yo lo único que puedo dar es gracias a Dios y gracias a la gente que nos prefiere, que espera a Yo me llamo con tantas ganas desde la primera temporada. Yo tengo el honor y la gratitud de haber sido parte del embrión de este reality tan bonito, que le llega a dar la oportunidad a tanta gente de alcanzar sus sueños y hacerse a una profesión.

¿Qué proyectos vienen para Amparo Grisales en 2022?

El año 2022, gracias a Dios, está también muy bendecido, tengo proyectos de una súper serie: Max, por fuera de Colombia y tengo también una serie en el país, pero no les puedo contar todavía por contrato, tengo confidencialidad. Además, mi mamá una vez me dijo algo muy bonito: “Nunca cuentes tus proyectos hasta que no sean una realidad y ya estén lanzados porque la envidia tiene el sueño muy liviano”. Entonces yo los proyectos no los cuento, para que no se me desvanezcan, aunque yo sé que las puertas que abre Dios nada ni nadie las puede cerrar.