Angelina Jolie asume el rol de la diosa de la guerra

Marvel no deja de producir y en esta ocasión regresa con una nueva cinta, la 25 dentro de su Universo Cinematográfico. Se trata de Eternals, una historia sobre un grupo de héroes, los Eternos, que provienen del espacio y han protegido la Tierra desde los comienzos de la humanidad.

Esta historia épica, que abarca miles de años, continúa la tradición del UCM, aunque también abre nuevos caminos y es una precursora de lo que depara al futuro de Marvel.

El elenco de la película está conformado por destacados actores como Gemma Chan y Salma Hayek. Uno de los fichajes importantes para esta película es sin duda Angelina Jolie, ganadora del Óscar. Esta exitosa actriz llega a complementar el elenco con un personaje que por primera vez hará parte de Marvel. En la cinta, la estadounidense interpreta a una superheroína, con la que asegura se ha identificado en su fuerza, pero también en su vulnerabilidad.

Eternals | Marvel Studios | Teaser Tráiler Subtitulado

La película innova con respecto a otros grupos como Los Vengadores o Guardianes de la Galaxia, ya que estos pueden juntar sus energías y crear algo que se llama “unimente”, un concepto tomado de los cómics de Jack Kirby de 1976.

A propósito del estreno de la película, el 4 de noviembre, conversamos con la multipremiada actriz Angelina Jolie, quien interpreta a Thena, una Eterna muy poderosa y una luchadora extraordinaria.

¿Cómo podría describir a los Eternos?

Los Eternos viven desde hace mucho tiempo. La historia es sobre su venida a la Tierra y su relación con los humanos desde el principio. Estuvieron siempre al lado de la humanidad, a medida que iba evolucionando, de modo que ellos van cambiando mientras evolucionan los humanos. Pero son extraterrestres inmortales que forman un equipo para proteger a la humanidad.

¿Cuál es el poder de Thena, su personaje en la cinta?

Thena es una luchadora. Es como la diosa de la guerra. Puede hacer que aparezcan muchas armas diferentes en sus manos.

¿Cuál fue su primera impresión del atuendo de Thena y cómo recuerda la primera vez que vistió su traje?

Fue un día interesante porque cuando estás sola y te pones ese tipo de traje y estás ahí parada en tu tráiler y te miras al espejo, piensas: “¿Qué estoy haciendo?”. Tengo puesto un traje de superhéroe. Pero lo que me pasó cuando nos juntamos todos fue que nos emocionamos. Luego, por supuesto, todos nos reímos sobre quién iba a ser quién para Halloween, y cómo nos íbamos a intercambiar los trajes.

¿Cómo evolucionó la relación con sus compañeros del elenco?

Es interesante, y no sé si esto se debe a la genialidad de la dirección de Chloé Zhao en elegirnos, pero se sentía como que nos conocíamos de antes. No sé qué fue, pero nos hicimos amigos muy pronto. La persona con la que debía tener un vínculo más cercano era Don, y de una manera natural, nos hicimos amigos de inmediato y fuimos inseparables durante todo el proceso.

¿Cuál es el vínculo entre Thena y los demás Eternos?

Thena no se siente cómoda en tiempos de paz. No sabe cómo existir de civil o amante o amiga, pero sí sabe de guerra. Ella sabe quién es en combate. Pero no sabe cómo ir a una fiesta ni socializar. Le faltan esas competencias.

¿Por qué considera que Chloé Zhao era la indicada para estar al frente de esta película?

Chloé fue una elección extraordinaria. Sabía que iba a aportar algo diferente, pero realmente no sabía cómo, porque Eternals es una película enorme. Los efectos y la creación de nuevos mundos son enormes. Es gigante en cuanto presenta a diez personajes nuevos y diferentes, en que crea a estos personajes, todas sus características, sus personalidades, sus proveniencias, sus historias y sus estilos de lucha. Cuando vi la película, no supe cómo hizo para lograrlo. Cómo pudo equilibrar tantas cosas. Lo que no me sorprendió fue lo auténtica que es. Esta película épica se siente muy personal, muy emotiva y muy humana. Creo que ese es su don.

Thena y Gilgamesh son muy cercanos, ¿cómo podría describir este nexo?

Son como compañeros de armas, que se conocen y lucharon codo a codo. Son camaradas y luchan juntos. Ahora hay muchos personajes femeninos fuertes en el cine. Pero tener a una mujer fuerte con un hombre fuerte en quien ella se puede apoyar, como en esta película, es el tipo de asociación y relación que me gustaría ver más.

¿Cuáles son los problemas personales que enfrenta su personaje?

Thena es como un soldado que está afectado por sus recuerdos de batalla y sufre de TEPT o tiene que vivir con una herida moral. Thena da por sentado que lo que el mundo le presenta es siempre una batalla y no cariño o amabilidad. Es bastante tensa, y gran parte de su lucha interna es para mantener su salud mental, su centro y su paz. Yo la entiendo, sé lo que siente.

¿Hay algún momento o escena de la película que sea su favorito?

Para mí, cuando la vi, me entusiasmó mucho ver las grandes escenas de los demás. Porque conozco a estos actores. Conozco sus personajes. Vi cómo se formaba la familia. Es muy poco común en una película que haya ese grado de igualdad de contribución y expresión dentro del trabajo. Me quedé maravillada con todos los demás actores de la película.

¿Cómo cree que hace Marvel para equilibrar la acción con los dramas personales?

Aunque trabajan muy arduamente para hacer estas enormes superproducciones, se toman muy en serio a los fans para darles el drama, los personajes y los arcos narrativos apropiados. Estamos tratando de hacer algo divertido y eso te hace sonreír. Así que en cada escena, cuando tiene que haber mucha exposición, desafíos o drama, buscan la manera de darle un poco de chispa. Y se alienta a los actores a jugar con eso y buscar ese tipo de gracia cuando actúan.

¿Qué espera que el público descubra en “Eternals”?

Espero que mucha gente que antes no se sentía reflejada en los superhéroes ahora sí lo haga. Eso me entusiasma.