"1883", "Ray Donovan; La Película", "Apex" la novena temporada de Acapulco Shore y mucho más llegan a sumarse a Paramount+.

El regreso de Ray Donovan, el exitoso reality Acapulco Shore y el esperado estreno de la precuela de Yellowstone, 1883 son algunas de las importantes historias que se suman a la montaña del entretenimiento junto a otras sagas de películas imperdibles y nuevo contenido para los más chicos y la familia.

Destacados del mes

Apex: cinco cazadores de élite pagan para cazar a un hombre en una isla desierta. Pero cuando su presa comienza a defenderse, los roles de cazadores y de la presa cambian de lado. Apex es un thriller de ciencia ficción dirigido por Edward Drake y protagonizado por Bruce Willis, Neal McDonough, Lochlyn Munro, Alexia Fast, Megan Peta Hill, Nels Lennarson, Eric Buarque y Corey Large.

Ray Donovan, La Película: la película sigue las siete temporadas de la exitosa serie dramática protagonizada por Liev Schreiber en su papel por el cual estuvo nominado a los premios Emmy®. El film comienza donde terminó la séptima temporada, con Mickey perdido y Ray decidido a encontrarlo y detenerlo antes de que pueda causar más daños. También unirá las consecuencias actuales de la disputa de Donovan/Sullivan con la historia de origen de Ray y Mickey de hace 30 años. La película también incluye a Eddie Marsan, Dash Mihok, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Katherine Moennig, Kerry Condon y Jon Voight, y está Dirigida por David Hollander.

1883: esta precuela del exitoso western Yellowstone protagonizado por Kevin Costner sigue a la familia Dutton mientras se embarcan en un viaje hacia el oeste a través de las Grandes Llanuras hacia el último bastión de la indómita América. Es un recuento crudo de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos: Montana. Con un elenco protagonizado por Sam Elliot (The Ranch), el cantante ganador de dos premios Grammy y actor Tim McGraw (Un sueño posible) e Isabel May (Young Sheldon).

Acapulco Shore T9: tras el éxito que rompió récords de audiencia y conversación en redes sociales en 2021, el reality más polémico de México regresa en enero con su novena temporada. Después de unas controvertidas vacaciones en Acapulco el año pasado, la familia Shore viaja a Cartagena, Colombia con fuertes ganas de perrear. Por primera vez en la historia del reality, se grabó completamente fuera de México, en las costas caribeñas de Colombia cerca de Cartagena.

Marley y Mirko: se necesita una aldea para criar a un niño y mucho más para criarlo con Marley. Marley es sin duda una de las personalidades más queridas de la televisión argentina, y Mirko, el niño más popular en las redes sociales. Juntos forman un dúo de padre e hijo que todo el mundo conoce y ama desde el principio. En este factual conoceremos los momentos íntimos de esta familia, que es más grande de lo que vemos. Nadie puede asumir el desafío de ser padre soltero por primera vez sin ayuda. Afortunadamente para Marley, la ayuda está por todas partes.

Series

Departure T2: esta segunda temporada de departure sigue la investigación sobre el descarrilamiento de un tren experimental de alta velocidad, The Apollo. La brillante investigadora, Kendra Malley (Archie Panjabi), es requerida en Estados Unidos para encontrar la causa de la devastación en la zona rural de Michigan. Con la mirada de todo el mundo centrada en ella, Kendra y su equipo desenredan una serie de hilos interconectados que conducen a una serie de motivos misteriosos.

Protagonizada por Archie Panjabi, Christopher Plummer, Kris Holden-Ried, Peter Mensah y Claire Forlani.

I’m Dying up here: es una serie de 2 temporadas producida por Jim Carrey, que está basada en los hechos contados en el libro de no ficción del mismo nombre, escrito por William Knoedelseder. La serie sigue a un variado grupo de cómicos de Los Ángeles que tienen su punto en común en torno a Goldie (Melissa Leo). Propietaria de El Sótano, el club de comedia más emblemático de la ciudad. Protagonizada por Melissa Leo, Michael Angarano, Al Madrigal, Ari Graynor, Clark Duke, RJ Cyler, Andrew Santino, Erik Griffin, Stephen Guarino, Jon Daly y Ginger Gonzaga.

Sagas

Mini Espias: una saga que genera nostalgia entre chicos y grandes creada en 2001 por Robert Rodriguez (Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl) sigue las aventuras de dos jóvenes que parecen que viven una vida aburrida, hasta que se percatan que en realidad forman parte de una familia de espías famosos conocidos como los Cortéz. En estas cuatro entregas de la saga, los Cortéz tienen todo tipo de aventuras con enemigos de lo más despiadados. Protagonizado por Daryl Sabara (John Carter) , Alexa Vega (Machete Kills), Antonio Banderas (La Máscara del Zorro) y Carla Gugino (Watchmen)

Star Trek: los clásicos perduran en el tiempo y esta franquicia espacial que es un canon de culto a la ciencia ficción no deja de atraer fanáticos y adaptaciones a la pantalla. Creada originalmente en 1966 por Gene Roddenberry, esta saga de películas sigue la historia original de las aventuras interestelares del capitán James T. Kirk y su tripulación a bordo de la nave estelar Enterprise, una nave de exploración espacial construida por la Federación Unida de Planetas en el siglo XXIII.

Para los más chicos

Paw Patrol T8: la patrulla canina compuesta por Caza, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Skye, Ryder y Everest continúa trabajando conjuntamente para resolver problemas y colaborar en misiones de rescate para proteger a la población de la bahía donde viven.