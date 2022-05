Apple TV+ revela el tráiler de la segunda temporada de “Greatness Code”

Greatness Code. Foto: Cortesía

Apple TV+ lanzó hoy el tráiler de la segunda temporada de la serie documental deportiva de formato corto sin guión, ganadora del premio Emmy, “Greatness Code,” que revela lo que realmente impulsa a los mejores atletas del mundo a tener éxito. Esta temporada, Lindsey Vonn, Marcus Rashford, Russell Wilson, Leticia Bufoni, Scout Bassett y Bubba Wallace abren el telón en un momento crucial de su carrera cuando alcanzaron la grandeza. Contada a través de un híbrido estilizado entre acción en vivo y efectos visuales, “Greatness Code” estrena su segunda temporada a nivel mundial el viernes 13 de mayo en Apple TV+.

Greatness Code — Official Trailer | Apple TV+

“Greatness Code” es producido para Apple TV+ por Religion of Sports y Uninterrupted. Cada episodio está dirigido por Gotham Chopra, quien es productor ejecutivo con Ameeth Sankaran, Giselle Parets de Religion of Sports y Maverick Carter, Jamal Henderson, Devin Johnson y Philip Byron de Uninterrupted, y el coproductor ejecutivo Matt Rissmiller.

El formato es parte de un grupo de docuseries y documentales aclamados y galardonados en Apple TV+, que incluye historias de la vida real detrás de los nombres más importantes en los deportes, como la muy esperada docuserie de cuatro partes de Earvin “Magic” Johnson “They Call Me Magic”; “The Long Game: Bigger Than Basketball” sobre el aspirante a la NBA Makur Maker; y “Make or Break,” que sigue a los competidores de élite de la World Surf League. Pronto se unirá a esta lista el documental recientemente anunciado sobre Sir Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula Uno y “The Dynasty,” una nueva serie de eventos documentales sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra de Brian Grazer y la compañía productora de Ron Howard, Imagine Documentaries, en asociación con NFL Films.