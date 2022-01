Arelys Henao, una reina a fuego y espada

Mariana Gómez interpreta a Arelys Henao desde los 17 hasta los 30 años. / Cortesía Caracol Televisión Foto: ANDRES VALBUENA

Hace 26 años, Arelys Henao comenzó a trabajar por su sueño en la música. En ese momento veía lejos el triunfo en la música popular, la misma con la que ha cantado y ha desahogado sus penas. Pero el sueño que parecía imposible tomó forma. Conquistó el escenario de cantinas, que parecía ser puesto solo de hombres, y les cantó al desamor, a la infidelidad y al amor con voz y sentimiento de mujer. Su canto ha traspasado fronteras y hoy es llamada “La reina de la música popular”.

Muchos conocen a la artista, pero pocos a la mujer. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la violencia y el desplazamiento. Por eso, como dice: “Canto para no llorar”. De ahí que su historia haya sido una inspiración primero para el maestro Fernando Gaitán, aunque en aquel momento Henao y su familia no quisieron ser foco de atención. Sin embargo, tiempo después tras la tercera propuesta de Caracol Televisión, la artista dio el sí a desnudar su alma con una bionovela.

“Eso ha sido un poquito difícil. He llorado mucho. Ha sido limpiar el alma durante todo este proceso. Desde que llegué desplazada por la violencia a Medellín en el año 96. Llegué a vender libros en las calles y a trabajar. A mirar cómo salir adelante. Lo veía muy difícil todo. Lo que está pasando ahora es un sueño que para mí era imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Este es un homenaje a todos los desplazados por la violencia. A todos los que han vivido la inclemencia de la guerra, como le pasó a mi familia”.

La novela, que ya se encuentra al aire por Caracol Televisión, cuenta la historia de Arelys, quien vive junto a su familia en una zona rural donde la violencia no da tregua. Allí ocurre un fatal hecho cuando una mujer intenta escapar de un grupo de delincuentes que controlan y tienen azotada la región. Allí ellos comienzan a disparar y sin medir las consecuencias dejan gravemente herida a Ana, hermana de Arelys, quien prácticamente muere en manos de sus padres sin alcanzar a llegar al puesto de salud, un evento que marcará la vida de Arelys para siempre. Tras este suceso, ella entendió que la única forma para superar el dolor y elevar su grito de protesta ante una sociedad que parecía enquistarse con las mujeres era cantando. A eso se ha dedicado toda su vida con el apoyo de dos grandes amores: Samuel, en su juventud, quien fue asesinado, y Wilfredo, un hombre que da la vida por ella y la ha respaldado a lo largo de los años.

En esta se cuenta la historia de una mujer real, una persona común y corriente que la ha luchado toda para salir adelante, una colombiana que ha creído en Dios y que con fe, perseverancia y trabajo ha logrado los sueños. Alguien que espera le den la oportunidad de llegar a sus corazones y mostrarles su vida, que quizá también es la de ellos. A pesar de estar pegada a los hechos reales, se crean situaciones alrededor de la vida del personaje. “Pero es mi vida real y es la realidad que se ha vivido en Colombia por más de 50 años”.

La encargada de interpretar a la artista es Mariana Gómez, quien trabajó en La reina del flow, y sin esperarlo, después de un casting donde se presentaron más de 30 actrices, el talento musical de Mariana le brindó todas las herramientas para afrontar este reto.

“Había investigado mucho de la vida de Arelys antes de hacer el casting y me había encontrado con entrevistas que ella había dado mucho tiempo antes. Entonces ya sabía que venía de un lugar difícil, que había crecido en medio de la violencia. Pero al leer los guiones me encontré con un tesoro, y entre más leía, más ganas tenía de contar esta historia. Más allá de ser la vida de alguien famosa, siento que es un homenaje a todas esas personas que han sido víctimas de la violencia, como lo es el desplazamiento forzado. Un homenaje a la mujer, y creo que con esta historia vamos a tocar vidas. Siento que en este trabajo no se debe tratar de uno. Sí, está muy bonito lograr sueños, no obstante, al mismo tiempo uno vino a servir y si por medio de este trabajo puedo llegar a muchas personas y tocar corazones a través de una pantalla, considero que el propósito del sueño es ese”, relata Mariana Gómez.

Arelys se siente orgullosa y muy bien representada con el papel que interpreta Mariana Gómez y a su vez esta se siente identificada con su historia. “Ella y yo nos sentamos a conversar y definitivamente hicimos un clip hermoso, conectamos muchísimo y nos hicimos muy buenas amigas, porque creo que tenemos muchas cosas en común. Tenemos esta lucha por la música que es tan difícil. Empecé a los 10 años a trabajar, y hoy todavía sigo haciéndolo. También han sido muchas puertas que se me han cerrado. He enfrentado obstáculos y he pasado por momentos difíciles por sacar adelante esta carrera”, dice la actriz.

Gómez encarnará el personaje desde los 17 hasta los 30 años. Para ello trabajó en obtener la esencia de la cantante de música popular, pero no en imitarla. En cuanto a la música, debió encontrar una forma para cantar las canciones, que se encuentran en otro registro.

Con Arelys Henao, Canto para no llorar, los televidentes podrán descubrir un relato de superación, donde una mujer que tenía poco lo logró todo con disciplina, perseverancia y decisión. “Las mujeres debemos tener carácter a la hora de luchar por nuestros sueños. Y si te dicen que no lo puedes lograr, simplemente hay que demostrarlo con trabajo grande”, añade “La reina de la música popular”.