Así abordará la sexta temporada de “The Crown” la muerte de Lady Di

Elizabeth Debicki será la última en interpretar a Lady Di. Foto: Netflix - Netflix

A la espera del estreno de la quinta temporada, que llegará el 9 de noviembre, Netflix ya dio inicio al rodaje de la temporada 6 de The Crown, que retratará la historia de la Corona británica desde finales de los 90 hasta principios de los 2000. Esto supone que la muerte de Diana de Gales, fallecida el 31 de agosto de 1997, será uno de los elementos clave de la entrega.

Según Variety, los productores ya decidieron cómo tratará la serie la muerte de Lady Di, que en los nuevos capítulos estará interpretada por Elizabeth Debicki. Una fuente declaró que el equipo de la producción quiere “hacerlo bien y manejarlo con sensibilidad”. La publicación señala que la ficción no mostrará el accidente automovilístico, pero sí retratará las escenas previas y posteriores al incidente.

El actor Khalid Abdalla ha sido elegido para interpretar a Dodi Al-Fayed, la pareja de Diana que también murió en el accidente, mientras que Mohamed Al-Fayed será interpretado por Salim Daw y Amir El-Masry en diferentes etapas de su vida. Se espera que las escenas en cuestión se rueden en las próximas semanas y, según Variety, estas secuencias han causado “cierta ansiedad entre el elenco y el equipo” por lo delicadas que son.

Un pasaje que se suma al impacto que, por obvias razones, tuvo en el rodaje de la serie la muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre que hizo que se paralizada la filmación de estos nuevos capítulos. La sinopsis oficial de la temporada 5 es la siguiente:

“Se acerca el 40.º aniversario de su llegada al trono e Isabel II (Imelda Staunton) reflexiona sobre un reinado durante el que ha conocido a nueve primeros ministros, la implantación masiva de la televisión en los hogares y el ocaso del Imperio británico. Pero hay nuevos obstáculos en el horizonte. El colapso de la Unión Soviética y la transferencia de la soberanía de Hong Kong apuntan a un cambio radical en el orden internacional que supone tanto desafíos como oportunidades. Entretanto, se cuecen problemas en un ámbito mucho más privado.

El príncipe Carlos (Dominic West) presiona a su madre para que le deje divorciarse de Diana (Elizabeth Debicki), causa de una crisis constitucional de la monarquía. La pareja lleva vidas cada vez más independientes, lo que espolea los rumores y un mayor escrutinio por parte de los medios. Dada la situación, Diana decide tomar las riendas del discurso en torno a su persona y _obviando el protocolo familiar_ publica un libro que merma el apoyo público a Carlos y deja en evidencia las grietas que hay entre los Windsor.

Las tensiones irán en aumento con la aparición de Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Decidido a que lo acepten en los círculos más exclusivos, el empresario recurre a la fortuna y el poder que ha amasado con objeto de ganarse un puesto para él y otro para su hijo Dodi (Khalid Abdalla) en el seno de la realeza”.

Además de los mencionados actores, el reparto también contará con Imelda Staunton como la reina Isabel II, Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos, Meg Bellamy como Kate Middleton, y Ed McVey y Rufus Kampa como el príncipe William en diferentes etapas de su vida. Todavía no se sabe quién interpretará al príncipe Harry. Aunque aún no se ha fijado la fecha de lanzamiento, se espera que la temporada 6 de The Crown llegue a Netflix a finales de 2023.