Así es “Nine Perfect Strangers”, nueva serie de los creadores de “Big Little Lies”

Amazon Prime Video lanzó el tráiler oficial y las primeras imágenes de Nine Perfect Strangers, que se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica, entre otros territorios, el próximo 20 de agosto. La serie de 8 episodios está basada en el bestseller de The New York Times de la autora australiana Liane Moriarty. La ficción está producida por los equipos responsables de Big Little Lies y protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy.

“Rodada en Australia, la serie está ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve personas estresadas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor. La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los 10 días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos nueve desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera”, cuenta la sinopsis.

Nine Perfect Strangers | Official Trailer

“Parece ser que necesito ayuda”, dice Francis (McCarthy) en el tráiler. “Bienvenidos a Tranquilum. Todos estamos aquí para sanar”, afirma Masha. “Ahora quiero que cierren los ojos. ¿Quieren estar bien? ¿Quieren sanar? Entrégense a mí. Quiero ayudarlos”, añade la protagonista. “Por eso nos escogió. Nuestros demonios se complementan entre ellos”, señala Lars (Luke Evans). “Ha escogido a nueve personas que probarían todo lo que ella quisiera”, agrega Tony (Bobby Cannavale), pero Masha les tranquiliza: “No hay nada que temer”.

Completan el reparto Tiffany Boone, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving. Nicole Kidman y Per Saari son los productores ejecutivos de Nine Perfect Strangers para Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson y Steve Hutensky para Made Up Stories.