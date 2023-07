Así sería presentado el episodio final de ‘Shingeki no Kyojin’ en 2023

Shingeki no Kyojin es un manga publicado desde 2009. Esta obra cuenta con una adaptación animada que desde 2013 está al aire. Foto: @anime_shingeki

El esperado desenlace de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) está programado para este año, presentando un episodio final que cerrará la historia de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert. Estos tres amigos, que desde el inicio del anime se reencontrarán en circunstancias particulares.

El título de este desenlace será “Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters Special 2″, y consistirá en un capítulo de larga duración. Aunque aún no se ha revelado el tiempo exacto, se espera que sea el episodio más extenso hasta ahora en la serie animada. El estudio encargado de la animación es MAPPA, que se hizo cargo de la adaptación del manga a partir de la cuarta temporada.

Según el anuncio oficial, el lanzamiento final de Attack on Titan, o Ataque a los Titanes en español, se llevará a cabo en otoño de 2023, con una estimación de llegada en otoño, entre los meses de octubre y diciembre. Aún no se ha anunciado una fecha específica, por lo que los rumores de que se iba a estrenar a inicios de agosto, son falsos.

Tráiler capítulo final de ‘Attack on Titan’

El emocionante adelanto compartió muestra la esperada batalla entre los guerreros de la isla Paradis y Eren, quien representa la facción más radical y violenta de su grupo. Con el objetivo de cambiar el curso de la humanidad, Eren, como líder jaegerista, planea destruir a Marley para evitar futuros ataques. A pesar de presentar esta solución a sus amigos, nunca logra convencerlos de su idea.

‘Attack on Titan’: Temporada 4

Eren, utilizando el poder del Titán Fundador, se acerca peligrosamente al corazón de la nación marleyana, habiendo acabado con gran parte de su población en el camino. Acompañado por un ejército de Titanes Colosales que destruyen todo a su paso, está dispuesto a seguir asesinando a más personas. Sin embargo, antes de que pueda continuar, sus antiguos compañeros de equipo aterrizan sobre él después de saltar de una avioneta.

Mikasa, Armin, Jean, Levi y Connie están armados y listos para detener al protagonista a cualquier costo. A ellos se unirán Annie, Gabi y Falco, quienes tempranamente se estabilizaron alejados del enfrentamiento, pero cada uno desempeñará un papel clave en esta última etapa del viaje.

